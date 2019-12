Lesz pár változás a kecskeméti buszközlekedésben január 1-jétől

Január 1-jétől már az Inter Tan-Ker Zrt. üzemelteti a helyi buszokat Kecskeméten. A decemberre megváltott bérletek január 7-én éjfélig érvényesek, áruk – akárcsak a jegyeké – nem változik, helyi bérlettel továbbra is lehet utazni távolsági buszon Matkó, Kadafalva, Talfája és Borbás irányába. Lesznek viszont új járatok. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.

Mint ismert, a közgyűlés döntése értelmében az ITK Holding Zrt. egyik tagvállalata, az Inter Tan-Ker Zrt. végzi 2020. január 1-jétől a buszos személyszállítást Kecskeméten. Május 1-jéig 20 alacsony belépős Mercedes-Benz Reform 500 LE-t és 25 alacsonypadlós Mercedes-Benz Conecto-t állítanak forgalomba a megyeszékhelyen (8 tartalék lesz, és természetesen járni fognak a Mercedes-Benz hibridhajtású csuklósok is). Az év első harmadában viszont Hollandiából érkezett MAN buszok fogják vinni az utasokat.

A buszközlekedés tervezése, szervezése és megrendelése, valamint a kapcsolódó kereskedelmi feladatok az önkormányzati céghez, a Kecskeméti Közlekedési Központhoz tartoznak. Érdemes a buszozóknak sűrűn látogatniuk a társaság honlapját (www.keko.hu), ahova folyamatosan kerülnek fel a friss információk a tudnivalókról, változásokról.

Meddig érvényesek a megvett jegyek, bérletek?

Az egyik legfontosabb tudnivaló: 2020-ra nem változik a helyi jegyek, bérletek ára. A menetrend szerinti helyi járatokon a december hónapra, december második félhónapjára megváltott bérletek érvényességét január 7-én 24:00 óráig meghosszabbították. A decemberben vásárolt 30 napos bérletek az azon feltüntetett időpontig használhatók utazásra. A tanulók részére váltható 5 hónapos bérleteket február 5-ig fogadják el, a megvett, de fel nem használt menetjegyekkel 2020. december 31-ig lehet buszozni.

Továbbra is jó a helyi bérlet a távolsági buszra

Bár volt némi bizonytalanság abban a kérdésben, a jelenlegi gyakorlat érvényes lesz-e továbbra is, azaz lehet-e majd helyi jeggyel, bérlettel utazni helyközi, távolsági buszjáraton, a kérdés pozitív irányban dőlt el, ahogy az dr. Homoki Tamás alpolgármester is “megjósolta” a decemberi testületi ülésen. Az innovációs és technológiai miniszter, valamint a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. között múlt héten létrejött ez ügyben a megállapodás. Eszerint a Volánbusz Zrt. Kecskemét város közigazgatási területén január 1-től továbbra is elfogadja az érvényes helyi vonaljegyeket és bérleteket az erre kijelölt elővárosi és regionális autóbuszvonalakon. Ez a Matkón, Kadafalván, Ménteleken, Talfáján és a reptérnél, Borbáson élőknek mindenképpen jó hír, ugyanúgy utazhatnak tehát távolsági buszon, mint eddig.

Így járnak a buszok a téli szünet alatt

Az elkövetkező két hétben a következő munkarend szerint közlekednek a buszok: december 24-29. munkaszüneti nap, december 30-31. szabadnap, január 1. munkaszüneti nap, január 2-3. tanszüneti munkanap, január 4. szabadnap, január 5. munkaszüneti nap, január 6. (hétfő) iskolai előadási nap.

Új járat a Hunyadiváros és a Széchenyiváros között

20H jelzéssel új vonalat vezetnek be a a Hunyadiváros és a Széchenyiváros között, amely a 18-as és a 20-as vonalak összekapcsolásával jön létre. A jelenlegi 20-as járatok indulási ideje megmarad, a járatok 20-as és 20H jelű járatként felváltva közlekednek a Széchenyi tér és a kórházak között. A 20H járatok a Széchenyi térről a Hunyadiváros irányába a 18-as, a Széchenyi térről a Széchenyiváros irányába a 20-as járatok indulási helyéről közlekednek. A 18-as vonal járatait összekötik a 20-as vonalon közlekedő járatokkal – kivéve a Széchenyi térről iskolai előadási napokon 5:25, 6:40, 7:00 órakor, munkanapokon 16:05 órakor induló járatpárokat, melyek továbbra is a 18-as vonalon közlekednek.

Nagyobb kört tesznek a 9-esek és 16-osok

A jelenlegi 9-es jelű járatok közül a Széchenyi térről iskolai előadási napokon 6:45, 7:05, 7:20 és 7:45 órakor, valamint a tanszünetben munkanapokon 6:45 és 7:45 órakor induló járatok kibővített útvonalon, 916-os, illetve 169-es jelű járatként közlekednek. Ugyanez a helyzet a 16-os jelű járatok közül a Miklovicsfalutól iskolai előadási napokon 6:50, 7:10, 7:30 és 7:50 órakor, valamint a tanszünetben munkanapokon 7:00 és 8:00 órakor induló járatpárokkal.

További változások

Január 1-jétől az 1-es vonalon a Noszlopy Gáspár parkból hétfői munkanapokon 20:10 órakor, a többi munkanapon 20:35 órakor indulnak új járatok. A 14-es vonalon is új járatok lesznek, amelyek a Széchenyi térről iskolai előadási napokon 5:15, 7:45, 9:40, 14:55, 19:40 órakor, hétfői munkanapokon 20:25 órakor, valamint hétfői munkanapok kivételével munkanapokon 20:50 órakor, a „Margaréta Otthon” megállótól iskolai előadási napokon 8:10, 15:55, 19:00 órakor, hétfői munkanapokon 15:25 órakor, valamint hétfői munkanapok kivételével munkanapokon 15:05 órakor közlekednek.

Hasznos információk

A www.keko.hu oldalon megtalálható a jegy-és bérlet árusító helyek listája, egy menetrendi naptár és az aktuális információk is (a vonaltérképek ugyanakkor még sajnos nem).