Több mint egymilliárd forintos beruházás keretében lepényt és nápolyit gyártó üzem épül Bugacon. Az önkormányzat és a beruházó, Gastland Flight Catering Kft. között megvalósuló együttműködésről szerdán sajtótájékoztató keretében számoltak be. Az esemény vendége volt Lezsák Sándor országgyűlési képviselő és Nemesi Pál, a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

Újabb, jelentős mérföldkőhöz érkezett a település. Nagy várakozással tekintünk a hamarosan induló beruházás elé, amely nagyban növeli a község népességmegtartó képességét – fogalmazott az ünnepélyes szerződéskötés aláírása okán tartott sajtótájékoztatón Szabó László polgármester. Hangsúlyozta, az elmúlt időszakban nagyon sokat tettek azért, hogy növeljék a faluban élők életminőségét, elégedettségét.

Ezt bizonyítja az az örömteli tény is, hogy idén ötven fővel emelkedett a település lakosságszáma. A pozitív változások nagyban köszönhetők a kormány támogatásainak és Lezsák Sándor honatya közreműködésének is – vélekedett a polgármester. Az élelmiszergyártó cég Bugacra településével jelentősen nő az önkormányzat bevétele is, ezáltal pedig magasabb színvonalon működtethetik az intézményeket, még több fejlesztést valósíthatnak meg – sorolta a település vezetője.

Hölle Martin a Gastland Flight Catering Kft. ügyvezetője elmondta, a kormány támogatásával a Magyar Multi Program keretein belül valósítják meg a több mint egymilliárd forintos beruházásukat Bugacon a volt vásártéren. A területet az önkormányzat az elmúlt hónapokban ipari területté minősítette annak érdekében, hogy a munkahelyteremtő beruházás elindulhasson. Ehhez már a szükséges infrastruktúra kiépítése is megtörtént. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a beruházó Gastland Flight Catering Kft. központi telephelye Vecsésen található, melynek tulajdonosa a Hölle család.

Hölle Martin ügyvezetőről azt is megtudtuk, hogy nem csak sikeres vállalkozó, hanem hétszeres fogathajtó világbajnok is. Az elmúlt 3 kettes-fogathajtó világbajnokságon, 2017-ben, 2019-ben és 2021-ben egyéniben és csapatban is világbajnok lett. A sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy a Bugacon épülő csarnokban a piacon már jól bejáratot, országos franchise hálózattal rendelkező „Lepényes” gyorsfagyasztott lepényeket gyártják majd.

A cég azzal a céllal alkotta meg a lepényeket, hogy létrehozzon egy olyan street food ételt, amely tovább viszi a magyar tradíciókat.

A több mint ezer négyzetméteres lepényes üzem beruházás értéke 680 millió forint. A tervek szerint naponta 7 ezer lepényt gyártanak majd benne. Ugyanakkor a cégcsoport további 400 millió forintos beruházás keretében a lepény mellett egy nápolyi gyártósort is beállít az új csarnokba, melynek építése hamarosan elindulhat. A gyártógépeket már megvásárolták, úgy tervezik, hogy a gyártást jövő év tavaszán indítják el. Az üzem várhatóan harminc új munkahelyet teremt a községben. A cégcsoport feltett szándéka, hogy a most megvásárolt területen újabb vállalkozást is beindít, ahol kész házakhoz előre gyártott elemeket gyártanak majd. Elkészültek a második csarnok tervei is, melynek megvalósítására szintén pályázatot nyújtottak be – hangzott el a sajtótájékoztatón.

Nemesi Pál kormánybiztos példaértékűnek nevezte a beruházó cég és az önkormányzat együttműködését.

Mint mondta, Bugacot nem csak a lósport és a fogathajtás, hanem a népességmegtartó gazdasági erő tekintetében is jó példaként fogják emlegetni a hazai települések versenyében.

Lezsák Sándor országgyűlési képviselő szerint ezzel a beruházással a minőség érkezik Bugacra. Abban bízik, hogy a fogathajtó világbajnok, Hölle Martin és az önkormányzat kapcsolata az iskolai lovasoktatás megerősítéséhez is hozzájárul majd. A honatya beszélt arról a falu határában folyó régészeti ásatásról is, amely rámutatott, hogy Bugac a középkorban a Homokhátság szakrális, gazdasági és kereskedelmi központja volt, amit a tatárok pusztítottak el. Hozzátette: Bugac neve ma is valuta a világ idegenforgalmában. Most érkezett el a település életében az az időszak, amikor közösségi összefogással és különféle beruházásokkal újra kiemelt helyet foglalhat el itt a Duna-Tisza közén. Ehhez járul hozzá ez a most induló beruházás is.