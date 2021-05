Lejárt a türelmi idő, oltani kell az ebeket

A fokozatos nyitáshoz igazodva megszűnt a kutyák veszettség elleni ismétlő oltásának beadatására tavaly márciusban elrendelt türelmi idő ­– adta hírül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A hatóság arra kéri az érintett kutyatartókat, hogy lehetőség szerint mielőbb pótolják állatuknál az esetlegesen elmaradt oltást. A kutyák betegség elleni aktív védelme kiemelten fontos az ország ­keleti felén, mivel a szomszédos ukrán és román területen jelen van a veszettség vírusa.

Tavaly márciusban az országszerte érvényben lévő járványvédelmi intézkedésekre tekintettel rendelte el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), hogy a rendszeresen oltott ebek esetében nem szankcionálja az állategészségügyi hatóság az évente esedékes, ismétlő oltás elmaradását. Viszont a fokozatos nyitáshoz igazodva, valamint mivel az oltások beadatásának megszervezése is többféleképpen megoldható, a hatóság május 12-től megszüntette a türelmi időt. Éppen ezért a Nébih most arra kéri az érintett kutyatartókat, hogy lehetőség szerint mielőbb pótolják állatuknál az esetlegesen elmaradt oltást. Hiszen a kutyák veszettség elleni rendszeres védőoltását Magyarországon jogszabály írja elő – írja a beol.hu.

Ennek értelmében, az állattartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen, saját költségén a szolgáltató állatorvossal beoltatni. A három hónapos kort elért kutyát 30 napon belül be kell oltatni, majd az elsőt követő 6 hónapon belül meg kell ismételni a kezelést. Ezután évenként kell veszettség elleni oltásban részesíteni az ebeket – tájékoztatott a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

– A veszettség egy olyan vírus, ami harapás, nyál útján terjed. Ez a legveszélyesebb betegség, ami állat és ember közt is lehetséges. Ha az embert megharapja egy veszett állat, van ugyan ellene számukra kifejlesztett oltás, de amint megjelenik a veszettségre jellemző első tünet, onnantól kezdve száz százalék a halál. Ezért is veszik ilyen komolyan a védőoltást, a megelőzést – hívta fel a figyelmet dr. Csonka Barbara állatorvos. A szakember hozzátette, a veszettség elleni oltás alapfeltétele az azonosító csip, így addig, amíg nincs ezzel ellátva a kutya, az oltás sem adható be. Tehát, aki veszettség elleni védelmet akar a kutyájának, annak mindenképp be kell adatnia a csipet is a kutyus bőre alá.