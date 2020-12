Lehet ugyan élni nélkülük, csak nem érdemes

Munka, utazás, szórakozás: Életünk minden területén használjuk őket, sokat közülük már nem lennénk képesek nélkülözni a mindennapi rutinunkból. Segítségükkel komfortosabbak, praktikusabbak, gyorsabbak vagy éppen szórakoztatóbbak a hétköznapi teendők, a munka vagy a kikapcsolódás. A különböző elektronikai termékek millió féle kategóriában megtalálhatóak a kis- és nagykereskedelemben, kezdve a videós- és audio eszközökkel, az informatikai eszközökön és az autós kiegészítőkön át egészen az okos eszközökig.

Régen minden jobb volt?

Ezek a különféle kütyük annyira az életünk részévé váltak, hogy hajlamosak vagyunk elfelejteni: nem mindig álltak rendelkezésünkre. Sokat csattogtatott közhely a régmúlt romanticizálása, könnyű rámondani valamire, hogy ,,bezzeg a mi időnkben’’ vagy csak rázendíteni a ,,nagyanyáink még…’’ kezdetű frázisokra. De vajon mihez kezdenénk, ha egy csettintésre eltűnne ez a rengeteg nagyszerű technológia?

Nem kell óriási geek-nek lenni, hogy belássuk: képtelenek lennénk eltölteni akár csak egy napot is anélkül, hogy telefonáljunk, megnézzünk valamit a TV-ben vagy zenét hallgassunk. A tájékozódás se biztos, hogy menne GPS eszközök nélkül, és az autóból is hiányoznának azok a bizonyos elektronikai termékek. Lehet, hogy a szerelmes levelek és telefonkönyvek kora édesen nosztalgikus, de ideje túllépni ezen és elfogadni, hogy a fejlődés jó dolog, ezek nélkül a technológiák nélkül pedig lehet ugyan élni, csak nem érdemes.

Attól, hogy drága, még lehet gagyi

A globalizáció és a fogyasztói társadalom furcsa szüleménye a márkahűség. Persze, a szabad verseny minden vállalatot brand építésre ösztönöz, és ezzel nincs is semmi baj. Ám amikor olyan jól sikerül egy adott márka marketingje, hogy árulhatnának akár becsomagolt levegőt is, mi azt is megvennénk, csak legyen rajta a márka logója, akkor érdemes elgondolkozni. Attól, hogy valami drágább, jobb is? A termék, amit megvásároltam attól lesz jó minőségű, hogy egy bizonyos cég emblémáját viseli?

Ebben az óriási kínálatban ezért olyan fontos a tudatos vásárlás. Szerencsére nem csak a termékek választéka óriási, hanem a beszerzési forrásoké is. Rengeteg bolt és számos olyan online áruház portékájából válogathatunk, ahol normális áron jó minőségű termékeket vásárolhatunk. Érdemes körülnézni ezeken az oldalakon, és törekedni arra, hogy az elektronikai termékeket olyan megbízható forrásból szerezzük be, ahol nem csak a kedvező ár, de a minőség is garantált.