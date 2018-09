Legendás bandák tisztelegnek muzsikájukkal a 650 év előtt

Egykori és jelenlegi kecskeméti zenekarok lépnek fel a Kecskemét 650. című rendezvénysorozaton. Az együttesek repertoárja nem mindennapi, újra színpadra áll a régiek közül a Kortársak és a Dokk is.

Szeptember 28. és október 2. között nagyszabású rendezvénysorozattal emlékeznek meg arról, hogy 650 évvel ezelőtt Kecskemétet először említették egy dokumentumban mezővárosként. A kulturális és szórakoztató programokban gazdag ünnepséget az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület vezetője, Hamzáné Lakó Judit és munkatársai szervezik meg, ám a zenei repertoár összeállításában segítségükre van Kiss Imre és Csonka Zoltán zenész is.

– Nagyon sokszínű zenei műsorra készülhetnek a kecskemétiek. A jelenleg is aktív, ismert zenekarok mellett régi, már visszavonult, illetve újra összeállt zenekarok is vállalták a fellépést – részletezte Kiss Imre.

Szeptember 28-án, pénteken a nyolcvanas és kilencvenes években nagyon kedvelt Kortársak együttes ad másfél órás koncertet.

Szeptember 29-én, szombaton lépnek fel a legtöbben, de valamennyien rövidebb műsorral. A Kecskemét is kiállítja… című gálaműsorban hallható majd a Hegedűs Együttes, a Bohém Trió, a régi Dokk együttes és a Milagro Santana Tribute együttes.

Szeptember 30-án, vasárnap a 20 éves Dokk Blues Funky Service nagyszabású, két és fél órás koncerttel készül. Sztárvendége Gájer Bálint lesz, aki egykoron, pályája kezdetén néhány évig ebben az együttesben játszott, bontogatta szárnyait.

Október 1-jén, hétfőn egy fővárosi banda, az Ismerős Arcok várja a zenebarátokat, míg október 2-án, kedden a Toto Tribute zenekar játszik a színpadon. A koncertek 19 órakor kezdődnek.

– Sokaknak feltűnhet majd, hogy a Dokk együttes újra színpadra áll, holott tavaly a búcsúkoncerten elköszöntünk a rajongóinktól. A búcsút komolyan gondoltuk, de erre a felkérésre nem tudtunk nemet mondani – árulta el Kiss Imre, aki az együttes dobosa. – Éppen ezért Dokk Forever néven állunk össze arra a félórára. Imádjuk a közös próbákat, jó újra együtt zenélni. A régi slágerek mellett új számokat is előadunk. Majdnem teljes a Dokk, a rajongók találkozhatnak rajtam kívül Puliusz Tibivel, Marsa Józsival, Laczi Bélával, Varga Sanyival, Góbi Sanyival, Vincze Istvánnal – tette hozzá.

A Dokk Blues Funky Service pedig ezzel a koncerttel ünnepli meg megalakulásának huszadik évfordulóját. Az elmúlt két évtizedben voltak nagyon aktív éveik is, most éppen egy csendesebb időszakot élnek meg.

– Ebben az együttesben a fiam, ifj. Kiss Imre is zenél. Nagyon készülnek a nagy koncertre, külön megtiszteltetés számukra, hogy Gájer Bálint is vállalta a fellépést. Kiemelném még a régi kezdő csapatból Ivády Levente, Fauerstein Réka és Rezi Tímea énekes, valamint Mátrai Zoli, Bacsa Zoli és Szilágyi Gábor fúvós nevét, akik szinte a kezdetektől velünk vannak és szintén ott lesznek a koncerten – hangsúlyozta.

Kiss Imre egy harmadik fellépő zenekarhoz is kötődik, hiszen a tavaly megalakult Toto Tribute zenekar alapítója.

– Egy éve volt az első nagy fellépésünk, és szerencsére jönnek újabb és újabb felkérések is. A kezdeti lendület és lelkesedés továbbra is kitart. A felállás ugyanaz: Bedőcs Imre, Ilok Rudolf, Puliusz Tibi, Igonda Zoli, Kállai Misi, dr. Kovács Gyula, ifj. Kiss Imre, Borits Péter és jómagam. Úgy érzem, tökéletesen összeforrott a közös munkánk. Repertoárunk egyre szélesebb. Minderről a kecskeméti közönség is meggyőződhet majd – mondta végezetül.