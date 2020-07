Látványterveket tett közzé a halasi polgármester az új gyógyfürdőről

Impozáns, a korábbi elképzeléseket is felülmúló látványtervek jelentek meg az elmúlt napokban a halasi polgármester közösségi oldalán a tervezett új kiskunhalasi gyógy- és élményfürdőről, uszodáról és kempingről.

A halasi önkormányzat a tervezett milliárdos nagyságrendű fürdőfejlesztés előkészítésére, tervezésére 335 millió forintot kapott a kormánytól. Ebből az összegből új termálkutat fúrtak, amely biztonsággal képes lesz kiszolgálni a jelenlegi fürdőt, illetve fontos bázisa lesz az új komplexumnak is.

A tervezett fejlesztésekhez a későbbiek során szükséges lesz a gyógyfürdőt jelenleg ellátó két gyógyvizes termálkút felújítása is. Elkészültek az új fürdő, uszoda és gyógyászati részleg, valamint a kemping tervei is, amelyről a napokban több látványtervet is közzétett Fülöp Róbert polgármester a közösségi oldalán. A tervek jelenleg engedélyeztetés alatt vannak. A fejlesztési koncepció része továbbá a kórház bővítése és új szálláshelyek kialakítása, többek között egy gyógyszálloda építése is – közölte a polgármester.

A halasi strand a kiváló gyógy- és termálvize ellenére évtizedes lemaradásban van a környező fürdőkkel szemben. A most bemutatott látványterveken keresztül azonban egy olyan impozáns gyógy- és élményfürdőt, uszodát és kempinget magában foglaló komplexum tárul a néző szeme elé, amely ha megvalósul, nemcsak a régióban, de országosan is az egyik legvonzóbb fürdővé válhat a közvetlen szomszédságában épülő 21. századi szabadidőparkkal egyetemben, amely így együtt Kiskunhalas legnagyobb turisztikai beruházása.

Az átfogó fejlesztés során a régi Halasthermál Gyógyfürdőt teljesen átépítik, az új neve Csipke Gyógy- és Élményfürdő lesz. A beruházás során egy új fürdőépület jön létre, továbbá egy háromgenerációs fedett fürdő az alábbi funkciókkal: gyógyászat, uszoda, wellness. A fedett fürdőben gyógytornamedence, gyógymedence, úszómedence, tanmedence, élménymedence, meleg vizes medence, csúszdamedence, gyerekmedence és merülőmedence lesz. Legalább egy medence is épül kiúszóval és kültéri résszel.

Az uszodarészlegben egy vízilabda-mérkőzés lebonyolítására is alkalmas úszómedencét építenek. A vizes gyógyá­szati részlegen gyógyvizes gyógymedence, gyógyvizes kádfürdő, iszappakolás, súlyfürdő, orvosi gyógymasszázs, víz alatti vízsugármasszázs, víz alatti csoportos gyógytorna, komplex fürdőgyógyá­szati ellátás is lesz. Ezt kiegészíti igény szerint gyógyászati részleg reumatológiai rendelővel, fizioterápiás teremmel, masszázsszobával és egyéni gyógytornaszobával. A wellnessrészleg minimális funkciói közé tartozik majd a sókamra, infra­szauna, fényterápia, aromaterápia, finn szauna, bioszauna, tepidárium, masszázsszoba és egyéb kezelők. A beruházásban a fentiek mellett többek közt játszóház és csúszdapark is épül a tervek szerint, emellett a zöldfelületet, valamint a fürdőhöz vezető utakat és a parkolókat is érinti a fejlesztés.