Látványos beruházásokkal fejlődik Érsekcsanád

A folyamatos fejlesztésének köszönhetően élhető településsé vált Érsekcsanád az elmúlt években – hangzott el Felső Róbert polgármester köszöntőjében csütörtökön, a legújabb beruházások átadó ünnepségén. Befejeződött az Akácos utca következő szakaszának aszfaltozása, és elkészült a szabadidőpark újabb közösségi pihenője, valamint a lovas zsűriemelvény. Hamarosan pedig a művelődési ház is teljeskörű felújítása is a végéhez ér.

Közel negyvenmillió forintból szépült meg az Akácos utca Deák – Hunyadi utcák közötti, illetve a Kossuth utca Szőlő-Akácos utcák közötti szakasza. A Magyar Falu Program harmincmillió forintos támogatása mellett a lakosság 3,5 millió, míg az önkormányzat 5,5 millió forint önerővel járult hozzá a beruházás sikeréhez.

A szabadidőparkban a lovas zsűriemelvény és az ötven fős közösségi pihenő megépítését pedig több mint tizenkét millió forintból – pályázati forrásból és önerőből – valósította meg az település.

Felső Róbert polgármester az átadó ünnepségen hangsúlyozta, hogy az önkormányzatuk általában nem egy-egy pályázatban gondolkodik, hanem egy stratégiai célt követ és annak megvalósítását tartja szem előtt.

– Ez a cél nem más, mint hogy Érsekcsanád minél élhetőbb település legyen, ami az elmúlt évek növekvő lakosságszáma alapján úgy tűnik, megvalósul. Fejlődésünkhöz pedig szükséges egyebek mellett az utak felújítása. Az Akácos-1 projektben megkezdett szakaszt tudtuk folytatni tavaly, ami idén tavasszal zárult a Kossuth utca felőli lejárat aszfaltozásával. A következő, Akácos utca-3 projektben pedig a Petőfi utca vége és az Akácos utca Petőfi és Kossuth utcai szakasza újulhat meg – részletezte a beruházás menetét a településvezető.

Felső Róbert hozzátette továbbá, hogy a fejlődéshez a közszolgáltatások minőségének javítása is elengedhetetlen, amelyhez hozzátartozik a különböző terek, épületek fejlesztése. Ennek fényében szépül fokozatosan többek között a falu szabadidőparkja, ahol az új közösségi pihenő hiánypótló volt, ugyanis a 20-30 fős épület, illetve a 250 fős főépület mellett most a közepes méretű csoportoknak is lesz helye.

Emellett a fejlődés ütemét mutatja, hogy az elmúlt években a Csuka Zsigmond Művelődési Ház is folyamatos fejlesztésekkel korszerűsítik. A tetőfelújítás és a napkollektorok kiépítése mellett modern fűtés-hűtésrendszert szereltek be, mostanra megújult a mosdó és a színpad, illetve zajlik a szertárépület építése. Felső Róbert elmondta még, hogy a Magyar Falu Programnak köszönhetően a művelődési ház hátsó részének felújítása és a szellőző rendszer kiépítése is tervben van, valamint megkérték az ajánlatok a polgármesteri hivatal felújítására, folyik a bölcsőde építése és további pályázatokat adtak be.

Az átadó ünnepségen részt vett Zsigó Róbert államtitkár, Baja és térsége országgyűlési képviselője, aki hangsúlyozta, hogy annak lehet igazán segíteni, aki tudja, mit akar.

– Az érsekcsanádiak mindig tudják, mit akarnak és higgyék el, egy képviselőnek könnyebb úgy segíteni, ha van elképzelés és cselekvőképesség. Jól látszik az Akácos utca felújításánál, hogy ha apránként is, de meg lehet valósítani a fejlesztéseket. Ezek a beruházások azért vannak, hogy a vidéki településeken jobb legyen élni, erre kiváló lehetőséget ad például a Magyar Falu Program. Köszönöm, hogy ezeknél a beruházásoknál partner az önkormányzat, hisz csak együtt tudunk sikeresek lenni – zárta beszédét Zsigó Róbert.