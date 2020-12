Látszólag közel van egymáshoz a két bolygó

Idén éppen karácsonyra esik egy különleges, szabad szemmel is megfigyelhető csillagászati jelenség, a Jupiter és a Szaturnusz nagyon közeli együttállása.

A számítások szerint ez Kr. e. 7-ben is megtörtént, és ez vezethette a három napkeleti bölcset Názáretbe, ahol Jézus született. A jelenség csillagászati hátteréről Szűcs Lászlót, a kecskeméti Planetárium szakelőadóját kérdeztük.

Hétfőn volt egymáshoz a legközelebb, de még

egy hétig együtt látható a naprendszer két legnagyobb bolygója,

a Jupiter és a Szaturnusz. Földünkről nézve hat ívperc volt a két bolygó közötti látszótávolság.

– Azért kell hangsúlyozni a látszótávolságot, mert fizikailag nincsenek egymáshoz közel ezek a bolygók, csaknem egymilliárd kilométer köztük a távolság, csak egy irányban látszanak – mondta Szűcs László, a kecskeméti Planetárium szakelőadója, hozzátéve, hogy igen különleges jelenségről van szó.

– Maga a csillagászati jelenség nem olyan rendkívüli,

a két bolygó 20 évente mutat együttállást, sokkal inkább ez a közelség a ritka.

Legutóbb 1623-ban volt ennyire közel a két bolygó egymáshoz, azt megelőzően pedig i. e. 7-ben. A legközelebbi pedig 2080-ban lesz – mondta Szűcs László. A kettővel korábbi együttállás idejére, i. e. 7-re datálják Jézus születését, amikor a betlehemi csillag mutatta az utat a három bölcsnek, akik megajándékozták a Szent Családot.

– A Biblia fontos története Jézus születése, mellyel kapcsolatban az írás beszámol a betlehemi csillag feltűnéséről. Az persze nem történelemkönyv, és nem tekinthetjük tényszerű műnek. A keresztény hívők, a teológusok és a vallástörténészek közül is sokan egyetértenek abban, hogy Jézus létezett és nagyon sok kutatás fűződik létezésének kérdéséhez. Ebben a kutatásban segítségünkre lehetnek a történeti leírások, de a csillagászat is – mondta Szűcs László és emlékeztetett, hogy a különféle történelmi eseményekhez sok esetben csillagászati megfigyeléseket is társítottak.

Klasszikusan az üstökösöket háborúkkal, éhínséggel kötötték össze.

Sok a rendszeresen visszatérő üstökös, ezeket a csillagászok feljegyezték, illetve kiszámították a feltűnés idejét, így sikerült később megállapítani egy adott eseményhez tartozó pontosabb dátumot. Az i. e. 7-et mint születési dátumot egyébként több forrásból számolják: Heródes, aki a gyermekek megölésére adott parancsot, Kr. e. 4-ben halt meg, tehát 7-ben még élt és a zsidók összeírása is ez idő tájt történhetett.

– A Bibliától persze nem várható el, hogy pontos megfogalmazását adja egy csillagászati eseménynek, így a betlehemi csillag sem biztos, hogy csillag volt, illetve valószínűbb, hogy nem az volt – mondta a szakelőadó, aki szerint három lehetőség jöhet szóba a jelenséggel kapcsolatban.

Az egyik elképzelés szerint üstökös tűnhetett fel, ami Szűcs László szerint megtörténhetett, mert akkoriban volt a Halley-üstökös földközelben. Csak ez nem i. e. 7-ben, hanem évtizedekkel korábban járt földközelben, így ez kizárható. – A csillag szó használatához jobban kapcsolódik a másik lehetőség, ami egy új csillag feltűnése, vagyis szupernóva-robbanás. Ez nagyon fényesen látszik, majd fokozatosan elhalványul. Ezzel az a probléma, hogy más népek leírásában is nyoma kellene hogy legyen, de nincs. Például a kínaiaknak már akkor nagyon fejlett volt a csillagászatuk, ám ők nem jegyeztek fel szupernóva-robbanást – fejtette ki Szűcs László. Így nem marad más magyarázat, mint a bolygóegyüttállás. – Ez visszamenőleg is jól kiszámítható jelenség, akár egy asztali számítógép csillagász programjával is.

Abban az évben a Jupiternek és a Szaturnusznak hasonló együttállása volt, mint a mostani

– tudtuk meg a szakelőadótól.

Akkor az asztrológia, vagyis a csillagjóslás miatt figyelték a csillagok járását, kiolvasva belőlük, hogy mit hoz a jövő. – Akkoriban a csillagászok asztrológusok is voltak egyben. Asztrológiai értelemben pedig a bolygók szimbólumok is. A Jupiter volt a királyi bolygó. A római Jupiter volt a főisten, melynek görög megfelelője Zeusz. A Szaturnusz a zsidóság saját bolygója volt és akkor a Halak csillagképben tartózkodott mindkettő, ami pedig a születés szimbóluma. Így összeilleszthető a szimbólum értelme, vagyis megszületett a zsidók királya, melyet az értelmezés szerint az együttállás jelezhetett – fordította le a csillagászati jelenséget a vallás nyelvére Szűcs László. Azt hozzátette, hogy nem mindenki osztja ezt a véleményt, mert az együttállás viszonylag gyakran előforduló esemény és a gyakori csillagászati eseményeket kevésbé szokták nagy történelmi eseményekhez illeszteni.