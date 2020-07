Látogatható a vadászati kiállítás a Hajósi Barokk Kastélyban

Nagyszabású megnyitó ünnepséget egyelőre nem vállaltak, de készre jelentették a Hajósi Barokk Kastély munkatársai azt a vadászati kiállítást, ami a korábbi, borászati és vallási témájú tárlatot váltotta le.

Az állandó programként megtekinthető trófea- és preparátumgyűjtemény több száz éves tárgyakat és ismeretterjesztő programokat is felvonultat.

– A Bács-Kiskun megyei vadászok barangolásai a Kárpát-medencében, az Alpoktól a Kárpátokig címmel nyílt meg a kiállítás. Tulajdonképpen, ahogy a címében is szerepel, a megyei vadászok elejtett trófeái láthatóak a termekben – magyarázta Balla Szilvia kastélyigazgató, megerősítve, hogy a tárlat készen áll a látogatók fogadására, be is engedik a vendégeket, de ünnepélyes megnyitót csak később szerveznek hozzá.

Kifejtette: a kiállítás javarészt aranyérmes trófeákból és preparátumokból áll, az egyik teremben kiemelkedően impozáns, régi tárgyakkal, hiszen 19. századi, Hajós környéki főúri vadászatok emlékeit őrzi. Egy másik helyiségben a Kárpátok és az Alpok jellemző állatait lehet megnézni, illetve van múzeumpedagó­giai terem is, benne a magyarországi vadfajok trófeafejlődését – például szarvasok évről évre elhullajtott agancsait – demonstráló anyaggal.

– Még egy érdekesség: láthatók a termeinkben a magyar ötösnek nevezett, öt hazai vadfaj preparátumai és agancsai is – ajánlotta a különleges élményt ígérő kiállítást Balla Szilvia.

A Hajósi Barokk Kastély hónapokig, március közepétől pünkösdig tartott zárva, a koronavírus-járvány miatt. Ezt az időt használták ki arra, hogy elkezdték átalakítani a 18. századi épület belső termeit az új kiállítás telepítéséhez. A munkával végeztek, a múlt hét óta már látható az új állandó tárlat, a hétfők kivételével minden nap 10–17 óráig.