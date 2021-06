Latintudásukkal és történelmi ismereteikkel arattak sikert

A latin nyelv ismerete ma már ritkaságszámba megy a diákok körében. A piarista gimnazisták közül néhányan nemcsak tanulják, de szép eredményeket is elérnek belőle, akár történelemmel ötvözve is. A Hyperión országos tanulmányi versenyen a gimnázium két csapata indult, mindkettő első lett. Az egyik az ókori történelem­tudással érdemelte ki a győzelmet, a másik mindezt latinnal is párosította.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev Klára és Karácsony Gergely valójában helytartó lenne A tanév vége kiváló időpont arra, hogy számba vegyük az év során elért kiemelkedő versenyeredményeket. A Piarista Gimnázium növendékei az online oktatás ellenére is eredményesen szerepeltek számos országos megméretésen. A sorból kiemelkedik a Hyperión országos tanulmányi verseny, mely a görög–­római kultúráról szólt. A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar és a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteménye közösen jegyzi a versenyt, ahol próbára tették a diákok kreativitását, továbbá azt, mennyire mozognak otthonosan a görög–­római kultúrában, illetve milyen mélységű a latin nyelvben való jártasságuk. A döntőben a HyperQuest kategóriát megnyerte a 10. évfolyamról Dakó Ádám Ferenc és Molnár Balázs alkotta csapat, felkészítésükben Csenki Nikolett történelem-tanárnő vett részt. A HyperQuest latin kategóriában pedig a 11. évfolyamról Görög Vince és Rigó Anna csapata győzött, akiket Sipőcz Brigitta tanárnő készített fel. – A verseny feladatai bőven túlmutattak az órai tananyagon. Még számunkra, tanároknak is kutatómunkát jelentett egy-egy válasz. Ugyanakkor a diákok nagyon élvezték az egész versenyt, mely a római és görög kultúrát ölelte fel, de a modern irodalomba, filmművészetbe, képzőművészetbe átültetve. Idén Athén állt a középpontban – mondta az elején Sipőcz Brigitta.

A verseny online zajlott, internetes forrásokat használhattak a fiatalok. Jól összedolgoztak. A történelmi események mellett érintették a mitológiát, a régészetet, az irodalmat, az idegenforgalmat. – Jól hangzik, hogy forrásként internetezhettek verseny közben. Ezt azonban nem úgy kell elképzelni, hogy beütik, és már ott is a válasz. Olyan témaspecifikus internetes oldalak ismerete szükséges ehhez, melyet a Google nem dob fel kereséskor – tette hozzá Csenki Nikolett tanárnő, aki maximálisan jártas e téren. A verseny két kategóriában folyt, történelem és történelem–latin.

– A latin nyelvet iskolánkban többen választják. Igaz, hogy holt nyelv, nem számít a mai divatos és népszerű nyelvekhez, de aki orvosi vagy jogi pályára készül, azok körében keresett. Örülünk, hogy az iskola vezetősége élteti és életben hagyja a latin nyelv oktatását. Másodnyelvként oktatom, minden évben versenyeken is részt vesznek diákjaim, szép eredményekkel. Ez a Hyperión megméretés is mutatja, hogy jól boldogulnak a latinnal tanítványaim – jegyezte meg Sipőcz Brigitta tanárnő. A verseny történelem–latin kategóriáját Görög Vince és Rigó Anna nyerte meg. Vince orvosi pályára készül, ezért hasznos számára a latin nyelv. Emelt szinten tanulja a kémiát, a biológiát, de a történelem is a kedvencei közé tartozik. Az évek során sok megméretésen vitte jó hírét iskolájának. A Hyperión verseny győzteseként részt vesz a pécsi egyetem Bölcsész táborában július elején, melyet már nagyon vár. Egyrészt kikapcsolódhat, másrészt tovább bővítheti tudását. Anna is orvosi pályában gondolkodott, így jött képbe a latin nyelv tanulása. Időközben váltott, és jelenleg szociológia szakirány felé orientálódik, de továbbra is nagyon szereti a latin nyelvet. Történelemből mindig is jól teljesített, több versenyen bizonyított már. A nyarat pihenéssel és tanulással tölti, mert már készül az érettségire. A verseny történelem kategóriájában Dakó Ádám Ferenc és Molnár Balázs csapata bizonyult a legjobbnak. Ádám életét három dolog határozza meg: a történelem, az irodalom és a komolyzene. Elmesélte, hogy nagyon mély kapcsolat fűzi mindháromhoz, egyformán érdeklődik irántuk. Folyamatos ösztönzést érez a tudása mélyítésére, hogy meglássa az összefüggéseket. Rengeteget olvas a témákban. Hangszeren nem játszik, de mindent tud a zenetörténetről, a zeneszerzőkről és szívesen hallgatja a komolyzenét. Irodalomból és történelemből többször versenyzett, kiváló eredményekkel. Mallarmé, Rimbaud és Rilke költészete, valamint Hamvas Béla írásai pedig a gondolkodásmódjára vannak nagy befolyással, hatással. A történelem terén mindent szeret, de az ókor mindig is közel állt a szívéhez, így a Hyperión verseny feladatai igazán kedvére valók voltak. Ádám győztesként szintén részt vesz a pécsi egyetem táborában, melyet nagyon vár már. Balázs is tanul latint, de a verseny során ezen tudására nem volt szüksége. Ugyanakkor érdeklődik a családfakutatás iránt, melynél a latin tudása jól jön. Így a dokumentumok fordításával egészen 1533-ig tudta lekövetni a felmenőit. A történelem és az irodalom iránt kisiskolás kora óta érdeklődik, a kedvence a középkor és az újkor. Sok versenyen indult már, többek között idén a Savaria történelemversenyen és a Katolikus Iskolák Történelemversenyén ért el szép eredményt, és jövőre szeretne indulni az OKTV-n is.