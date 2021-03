Laptopokat és mobiltelefonokat kaptak a megyei polgárőrök

Laptopokat és mobiltelefonokat adományozott a Magyar Telekom az Országos Polgárőr Szövetség részére, melyeket az országos szervezet felajánlott a megyei szövetségek és tagegyesületeik számára. A Budapesti, a Somogy Megyei és a Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szövetségnek felajánlott eszközöket a Bács-Kiskun megyei szövetség elnöke adta át szerdán Kecskeméten.

A hat számítógépet és három mobiltelefont dr. Túrós András, a polgárőrség országos elnöke képviseletében dr. Fekecs Dénes, a Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szövetség elnöke és az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) gazdasági és pénzügyi elnökhelyettese adta át szerdán Kecskeméten a szervezetek képviselőinek. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarában tartott ünnepélyes átadáson Fekecs Dénes méltatta a felajánlást, köszönetet mondva a Magyar Telekomnak és az OPSZ-nek, és reményét fejezte ki, hogy a már hagyománynak számító gesztus jó példát jelent a vállalkozások számára és mind többen támogatják majd a polgárőrséget.

– A világjárvány sújtotta mindennapjainkban különösen nagy jelentősége van az elektronikus ügyintézésnek és az online kapcsolattartásnak. Az OPSZ is így tartja tisztségviselői üléseit, értekezleteit, melyekhez jelentős segítséget nyújtanak a felajánlott laptopok. Bízom benne, hogy jó példát szolgáltat a többi vállalkozás számára is a felajánlás, mert olyan szervezetet támogattak, melynek tagjai önzetlenül, társadalmi munkában, a járvány időszakában is védik hazánk és polgártársaink biztonságát – fogalmazott a megyei elnök, hozzátéve, hogy ennek szép példája a Vizuátor Kft. adománya is: a napokban a megyei szövetség számára felajánlott egy ózongenerátort, mellyel a polgárőrség irodáit és a szolgálati autókat is fertőtleníthetik. Mindezeken felül az OPSZ a megyei szövetség részére a védekezéshez szükséges maszkokat és gumikesztyűket is biztosított.

Kardos Pál, az OPSZ általános és oktatási elnökhelyettese köszöntőjében elmondta, hogy

a legjobbkor jöttek a számítógépek és a mobiltelefonok a polgárőr szervezeteknek,

mert az adminisztratív feladatokat a járványhelyzet miatt már online látják el. A napi használatba kerülő eszközök segítik a virtuális térben tartott értekezletek lefolytatását is. Kardos Pál méltatta a Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szövetség szervezettségét, kiemelve, hogy működésében példaértékű lehet a többi szervezet számára.

Dr. Hegedűs György, az OPSZ Jelölő és Választási Bizottságának elnöke emlékeztetett, hogy a Bács-Kiskun megyei szövetség elnöke egyben az OPSZ gazdasági és pénzügyi elnökhelyettese is, aki nagyban hozzájárul az országos szervezet precíz gazdasági működéséhez.

A laptopokat a Budapesti Központi Polgárőr Egyesület, a Budavári Polgárőr Egyesület, a Balatonszabadi Polgárőr Egyesület, a Böhönyei Polgárőr Egyesület, megyénkből pedig a Kisszállási Polgárőr Egyesület és a Szabó Mihály Polgárőr Egyesület Lakitelek vehette át. A mobiltelefonokat a Budapesti, a Somogy Megyei és a Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szövetség használja majd.