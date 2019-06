Lakossági fórumon tehették fel kérdéseiket a félegyháziak

Javában tart a városközpont felújítása Kiskunfélegyházán. A helyiek és a városba látogatók láthatják, hogy szinte mindenhol gőzerővel folyik az építkezés. Vannak, akik türelemmel viselik a város megújulását, de vannak olyanok is, akik háborognak. Véleményüknek a közelmúltban tartott lakossági fórumon is hangot adhattak volna, ám mégis alacsony érdeklődés kísérte a beszámolót.

Csányi József polgármester elmondta, a Zöldváros projekt során több mint kétmilliárd forintot fordít az önkormányzat a városközpont rehabilitációjára. A város történetének talán leglátványosabb fejlesztése valósul meg a nyáron.

– Mintegy 60 év után a teljes városközpont megújul, beleértve a Béke és a Petőfi teret, a Kossuth utcát, de a Hősök parkjában is komoly fejlesztések lesznek. Automata öntözőrendszerrel látjuk el a teljes belvárost, új zöldfelületek, megújult terek, szökőkutak és csobogók kerülnek a főtérre. Ezzel párhuzamosan a városrészek is fejlődnek. Másfél milliárd forint saját forrásból valósulnak meg önkormányzati beruházások – részletezte a polgármester. Hangsúlyozta, eddigi tapasztalatai alapján elégedett a kivitelezők munkájával, hiszen jó ütemben, csúszás nélkül végzik a felújítást.

A fórumon megjelent érdeklődők – főként a főutcai üzlettulajdonosok – azonban azt sérelmezték, hogy miért nem korábban tartották meg a fórumot. Kifogásolták többek között a gyalogoselterelés megvalósítását. Szerintük a vevők nehezen tudják megközelíteni az üzleteket, ezért azok üzemeltetőinek anyagi kára keletkezik. Felvetésükre reagálva dr. Gyuri­cza Gergő, a Félegyházi Fejlesztési Nonprofi Kft. ügyvezetője elmondta, kivitelezők igyekeznek biztosítani mindenhol a zavartalan közlekedést, ugyanakkor a munkálatokat valahogy el kell végezniük. Azt is hozzátette, hogy a felújítás után bizonyára az üzletekben is forgalomnövekedés várható, addig azonban az érintett üzlettulajdonosok türelmét kérte.

A megjelentek azt is sérelmezték, hogy a megújult városközpontban nehéz lesz majd autóval megközelíteni a piacot. Erre válaszolva Gyuricza Gergő elmondta, szeretnék csökkenteni a városközpontban az autós­forgalmat, ugyanakkor egy kicsit távolabb biztosítják az autósok számára a parkolást.