Lakhatatlanná vált a Gallai-család háza, miután belecsapódott egy kamion

Gallai Norbertnek és családjának néhány perc alatt megváltozott az élete csütörtökön, amikor délután fél három körül egy kamion rohant bele az 51-es főút mellett fekvő kis családi házukba.

Mint arról csütörtökön beszámoltunk, hajszálon múlott a tragédia, csak a szerencsének és a véletlennek köszönhető, hogy senki nem sérült meg, amikor egy kamion a Kossuth utcai családi házba csapódott. A balesetet látta az egyik szemközti ház lakója, aki a baon.hu-nak elmondta, hogy a kanyarban érkező kamionnal szemben jött egy tartálykocsis szerelvény. A kamion sofőrje, hogy elkerülje az ütközést, félrerántotta a kormányt, és az út melletti házfalba csapódott, kidöntve az utcafront felőli falat.

A házban a héthónapos várandós édesanya tartózkodott kisfiával. A gyerek alig öt perccel a baleset előtt ébredt fel és jött ki abból a szobából, amelyet a kamion letarolt. A szerencsés véletlennek köszönhetően nem sérült meg senki, sem a házban levők, sem a kamiont vezető sofőr.

Az édesapa, Gallai Norbert nem volt otthon, mivel munkahelyén, Gyöngyösön dolgozott. Mintegy két órával a baleset után ért haza, így idézte fel a baon.hu-nak a történteket:

– Hálás vagyok a szomszédomnak, aki az ablakon át menekítette ki az épületből a héthónapos várandós feleségemet és a kétéves kisfiamat, akik a házban voltak, amikor az épületbe csapódott a kamion. Szerencsére egyikük sem sérült meg, de a kisfiam azóta is megriad, ha valamilyen hanghatást hall. A feleségemet is érthető módon nagyon megviselte az eset. A kamionsofőr is sokkot kapott, amikor kimászott az összetört roncsból és meglátta őket, ahogy az ablakon keresztül menekültek a házból. Úgy becsülöm, hogy a ház hetven százaléka megsérült, a gyerekszoba utcafronti fala bedőlt, de a többi főfal is megrepedt, elmozdult a helyéről a födémszerkezettel együtt.

– A baleset után a szomszédjaim azonnal jöttek segíteni, a polgármester is kint volt, és a városüzemeltetetés telephelyéről hoztak fóliát és faárut, amellyel aládúcoltuk a szoba falát és a szomszédok segítségével betakartuk a kerítést. Egy másik szomszéd felajánlotta a mellettünk levő üres lakását, amelybe át tudtunk költözni, mivel a mi házunkban sem gáz, sem villany nincs és a bejárati ajtó is annyira deformálódott, hogy csak az ablakon keresztül lehet közlekedni. A bútoraink egy részét is a szomszédba pakoltuk át, a kisfiunk azóta is a nagymamánál van – idézte fel a baleset utáni eseményeket az édesapa, Gallai Norbert.

Nehéz helyzetbe került a fiatal család, mivel ebbe a házba fektették be minden pénzüket. Két és fél éve vették meg ezt a házat hitel segítségével, valamint még személyi kölcsönt is felvettek, abból az összegből belülről teljesen felújították a házat. Tervezték az épület további bővítését. Most a ház lakhatatlanná vált, de a hiteleket továbbra is fizetni kell. Ezért nagyon nehéz a jelenlegi helyzetük, az édesapa nem is látja azt, hogyan is fognak tudni kijönni ebből a szituációból. Bár van biztosításuk a házon, ebben az esetben a kamionos cég biztosítója fog fizetni.

Kalmár Pál, Solt város polgármestere a baon.hu-nak elmondta: – Pénteken kimentem a házhoz ismét, hogy amiben tudunk, segítséget nyújtsunk ennek a fiatal családnak. Látható, hogy a ház szerkezete megsérült, véleményem szerint lakhatatlan. Munkatársaimmal segítettünk a családnak megkeresni azt a kalocsai céget, amelynek a kamionja berobbant a házba. Segítettünk abban is, hogy a rendőrségtől megkapják a baleseti jegyzőkönyvet, amellyel el tudják indítani a kárfelmérést, ugyanis addig semmit sem lehet kezdeni a házzal, amíg ez meg nem történik. Amennyiben a későbbiekben bármilyen jogi akadály felmerül, akkor is ott leszünk a család mögött. Rendkívüli támogatást is adunk nekik és biztosítani fogjuk a lakhatásuk költségét. Gyűjtést is fogunk szervezni részükre a városban. Folyamatos kapcsolatban leszünk velük, úgy érzem a város lakossága, valamint a képviselő-testület is átérzi a helyzetüket és segíteni fogunk, hogy helyreálljon az életük – mondta el a városvezető.

Már jelenleg is több helyről érkezett felajánlás, az édesapa munkahelyén a kollégák gyűjtést szerveztek. Minden segítség jól jön, a család számlaszámára közvetlenül lehet adakozni a következő számlaszámon: Gallai Norbert, 11773463-00587523.

