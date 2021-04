Küzdősportcentrum épül Baján a volt szovjet laktanyában

Baján küzdősportcentrum épül az egykori orosz laktanya épületében. A beruházás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) támogatásával valósul meg.

Ezt ne hagyja ki! Alakul a Facebook-diktatúra

Korszerű, a XXI. századi követelményeknek megfelelő küzdősportcentrum épül az egykori orosz laktanya épületében. A több mint félmilliárd forintos beruházás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) támogatásával valósul meg. Az előzetes tárgyalások alapján az épület nagy termében helyet kapnak a Mogyi Bajai Birkózó Klub tagjai. Az épületben kialakítanak egy fitnesztermet, falmászósarkot, modern hangstúdiót, valamint étteremmel is várják a sportolni vágyókat.

– A célunk az, hogy élettel töltsük meg ezt a modern küzdősportcentrumot. Ez azt is jelenti, hogy a bajai fiatalokat szeretnénk bevonni a munkába, de újakat is kell toboroznunk, hiszen itt már lesz elég helyünk, nem úgy, mint a régi csarnokban, ahol csak tízen edzhettünk egyszerre – mondta a baon.hu-nak Jagicza László, a Mogyi Bajai Birkózó Klub vezetőedzője. A küzdősportcentrum nemzetközi versenyek megtartására is alkalmas, edzőtáborokat is szeretnének ide hozni, tudtuk meg az edzőtől. Erről már Bacsa Péterrel is tárgyaltak, a Magyar Birkózó Szövetség ügyvezető alelnökével, aki nagy Baja-rajongó, hiszen fiatal éveiben sokat tartózkodott a városban.

– A szövetség ügyvezető alelnökével arról is tárgyaltunk, hogy az utánpótlás-korosztálynak és a nagyobbaknak is szervezhetünk ide edzőtáborokat a jövőben. Ő jó ismerője Bajának és a környéknek, a Gemenc, a kenutúrák vonzó lehetőségeket kínálnak minden itt tartózkodó sportolónak – mondta Jagicza László.

A klub közel 60 taggal rendelkezik, a cél az, hogy a jövőben legalább 100 főre emeljék a létszámot. A vezetőedző szerint erre részben garancia lehet az új fiatal, válogatott birkózóedzők lelkesedése is.

– Már eljött Bajára Bagó Tibor, aki most végzős a Testnevelési Egyetemen Egerben, Krizsán Milán jelenleg Ausztriában edzősködik, de már ígéretet tett arra, hogy jövőre nálunk dolgozik, számítok még Kollár Norbertre, aki Németországból hazaköltözött, előtte a Bundesligában birkózott. Ők olyan fiatal edzők, akik válogatott birkózók voltak, tudják, mi kell ahhoz, hogy valaki a csúcsra jusson – zárta gondolatait Jagicza László. A küzdősportcentrum várhatóan no­vemberre elkészül.