Küzdenek az esélyért, hogy Csilla felnevelhesse kislányát

A Pesti-házaspárnak hét év próbálkozás, több lombik program után született meg a kislánya. Boldog életük azonban gyorsan összetört, mikor kiderült, hogy az édesanyának rosszindulatú agydaganata van. Egy német klinikán alkalmazott, 30 millió forintba kerülő terápia megmentheti az életét. A családot már több ezren támogatták kisebb-nagyobb összegekkel, így az anya esélyt kaphat a gyógyulásra.

Pesti Ferenc nehezen feldolgozható másfél évet, hihetetlen magasságokat és mélységeket hozó érzelmi hullámvasutazást tudhat maga mögött. Nagy lelkierejét mutatja, hogy ennek ellenére összeszedetten beszél a velük történtekről.

Nem szánt neki könnyű életet a sors: Szentkirály mellett, egy tanyán töltötte gyermekkorát, édesapjával szűkös anyagi körülmények között élt. Lakitelekre járt általános iskolába, Kecskeméten, a Kada Elek iskolában érettségizett, majd Csilla és a szerelem miatt Dunaújvárosba vezetett az útja. 2011-ben házasodtak össze, már csak a gyermekáldás hiányzott boldogságukhoz. Számos lombik programot és inszeminációt követően, hét év sikertelen próbálkozás után már a feladás határán voltak. Úgy érezték, mindent megtettek, amit ember megtehet, orvostól orvosig jártak, de voltak természetgyógyásznál, indiai gyógyítónál, füves embernél is… az összes megtakarításukat, több millió forintot erre költötték, és mégsem jött a gyermek. Ám végül egy lombikprogram után teljesült a vágyuk, 2018 májusában megszületett Panna, és bearanyozta napjaikat.

Földöntúli boldogság, majd sokkoló diagnózis

A felhőtlen örömre azonban idén januárban sötét árny vetült. A 43 éves édesanya két nap alatt teljesen elfelejtett beszélni. Kiderült, egy 7 centiméter átmérőjű rosszindulatú agydaganata van, ami a beszédközpontját érinti. Glioblastoma Multiforme – ez a szikár diagnózis, amelyet a január 13-án életmentő műtét után felállítottak Budapesten, az Amerikai úti idegsebészeten.

– Ma is itt cseng a fülemben a szörnyű mondat amit az orvosunk mondott: ha valaki már két évet él ezzel a betegséggel, az csoda lenne – idézi fel a férj, aki a hír hatására először összetört, de aztán gyorsan felállt a padlóról, és elkezdett keresni, tájékozódni, hogyan menthetné meg feleségét, hogyan lehetne esélyt adni Csillának, hogy felnevelhesse kislányukat.

Van remény!

Hosszas kérdezősködés, kutakodás után megcsillant a remény: találkozott egy most 67 éves budapesti férfivel, akinél tizenegy éve a feleségével azonos betegséget állapítottak meg. Ennek az úrnak is másfél évet jósoltak az orvosok, de egy németországi, kölni magánklinikán meggyógyították egy kemoterápiára épülő komplex vírus-, hő-, és immunterápiával. Ferenc belekapaszkodott a váratlanul jött lehetőségbe, sikerült elvinnie feleségét egy kivizsgálásra az ajánlott kórházba.

– Arról tájékoztattak, hogy jó esély van Csilla életének megmentésére is, azonban ennek komoly ára van, a végösszeg közel 30 millió forint, akár meg is haladhatja azt. Ez számunkra gyakorlatilag összegyűjthetetlen összeg. A költségek biztosítása érdekében kérelemmel fordultam a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz. Hosszú folyamat volt, az orvosokat , az onko-teamet kellett “győzködni”, hogy támogassanak egy Magyaroszágon nem befogadott eljárást. Ők ugyan végül próbáltak segíteni, a kérelmünket azonban mégis elutasították – tudjuk meg Ferenctől.

Ezrek mozdultak meg a családért

A férj ezután fordult a nyilvánossághoz. Nehéz szívvel szánta rá magát erre a lépésre, de nem volt más választásuk, és ő mindent meg akart tenni Csilláért. Írt egy levelet kálváriájukról, és elindította a Facebook-on az Életmentő Expedíció oldalt. Történetük rengeteg embert megindított, a bejegyzéseket több ezren osztották meg, és elkezdtek gyűlni a támogatások. Mint Ferenctől megtudtuk, volt, aki 364 forintot utalt, mások nagy összeget, de ők minden segítségnek örülnek, legyen az akár egy megosztás vagy poszt a közösségi oldalon. Mondhatni, hogy a családért az egész ország összefogott, hiszen pár hét alatt összegyűlt 27 millió forint. Így már elérhető közelségbe került a terápia elkezdése, amely még a támogatások ellenére is komoly terhet jelent majd Ferencéknek, hiszen fedezniük kell a utazások, a kinttartózkodások, a gyógyszerek és az esetleges pluszkezeléseket költségét is. De most már nagyon bizakodóan tekint a jövőbe, és végtelenül hálás mindenkinek, akik valamilyen módon melléjük álltak.

– Sokat gondolkodtam, hogyan tudnék bármit is visszaadni ezeknek a jólelkű embereknek, de rájöttem, ez a lehetetlennel lenne egyenlő. Mégis, azt hiszem, megtaláltam a módját, hogy valamivel kifejezzem a hálámat és a köszönetemet – folytatta az édesapa. Megkereste ugyanis jópár glioblastomás vagy más típusú daganattal küzdő beteg vagy hozzátartozója, tanácsot kérve, merre induljanak el, hogyan táplálkozzanak, milyen táplálékkiegészítőt vegyenek. Ferenc mindenkinek elmondja: nem orvos, de amiben tud, segít. Saját tapasztalatából tudja, egy ilyesfajta iránymutatás sokat jelenthet, mikor valaki szembesül egy sokkoló diagnózissal, és csak a teljes kilátástalanságot érzi. Naponta több órát tölt levelek írásával, telefonálással, olyan sokan fordulnak hozzá.

A kislány, aki „körbeutazta a Földet” anyukájáért

Csilla nagyon fáradékony, és epilepsziás rohamok kínozzák, de harcol a betegséggel. Sokat gyakorol, hogy újra megtanuljon beszélni, és tudjon még mesélni Pannának esténként. És hogy a kislány mit érzékel abból a drámából, ami körülötte zajlik? Természetesen szülei amennyire lehet, próbálják megkímélni, de sok megoldhatatlan szituációval ők se tudtak, tudnak mit kezdeni. Hiszen például a kislány a műtétig anyatejet kapott, aztán egyik napról a másikra megszakadt a szoptatás, mert Csilla gyógyszert kezdett el szedni.

– Múltkor mentőt kellett hívni Csillához, mert rohama volt. Panna aggódó tekintettel figyelte, nem mert közel menni hozzá, de biztos érezte, hogy valami nincs rendjén. Szegény kis drágám ezalatt a tíz hónap alatt 40 ezer kilométert jött velünk a különböző kezelésekre. Képletesen szólva körbeutazta a Földet másfél éves korára. Neki ez a furcsa helyzet jutott. De igyekszünk mindenben megtalálni a pozitívumot. Panna például hihetetlenül nyitott és érdeklődő kislány, könnyen barátkozik, ami biztos annak is köszönhető, hogy sok idegen, de kedves emberrel találkozott – barátainkkal, orvosokkal és sorolhatnám – mondta Ferenc.

A házaspár minden napot egy-egy újabb csodaként él meg kislányuk mellett, és bíznak a csodában, hogy édesanyja mellette maradhat, amíg felnő.

Minden segítség sokat jelent

Aki szeretné támogatni a házaspárt az édesanya gyógyulásában, az alábbi bankszámlaszámra utalással teheti meg:

Pesti Csilla, Erste Bank: 11600006-70000006-11992173. PayPal: paypal.me/csillapesti (kérik, hogy aki online utal, ne jelölje be a termék értékesítés rubrikát, mert a PayPal levon az adományból).

Az édesanya hálája

“Nem tudom, hogy Ti mindehhez honnan merítetek erőt, de én belőletek merítek már napok óta! Sokat sírok, de eközben felfoghatatlan boldogság, és egyfajta béke költözött be a szívembe. Miattatok! Amiatt, amit eddig tettetek, és amit ezután tesztek. Sok minden változott bennem ebben a néhány napban. Nem tudom másként megfogalmazni, csak úgy, hogy Miattatok egyszerűen jobb ember szeretnék lenni, hogy méltó lehessek erre csodálatos összefogásra, a támogatásotokra! A szívem mélyen pedig arra vágyom, hogy valahogyan többszörösen visszaadhassam mindenkinek azt, amit én kaptam, kapok. Nem tudom, hogy ez lehetséges-e, de azért imádkozom, hogy ez valóra válhasson. Köszönök mindent Nektek, és köszönöm, hogy még kitartotok!” – írta ki nemrég a közösségi oldalra Csilla.