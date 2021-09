Kuvikok, vércsék és törpedenevérek kerültek szabadlábra

Három kuvik és hat vörös vércse Tiszaalpáron lelt új otthonra, tizenhárom törpedenevér pedig a lakiteleki Konytvirág Erdei Iskola épületében élő kolóniához csatlakozott.

Ezt ne hagyja ki! Trükkös hatalomtechnika: mit keres még itt Gyurcsány Ferenc?

A Fővárosi Állat- és Növénykert Vadállatmentő Központjába évente több száz sérült, legyengült vagy elárvult mentett állat kerül be. Céljuk, hogy meggyógyítsák és felneveljék őket és hogy képesek legyen a természetben is szabadon élni. Az elengedés után a példányoknak megkeresik a számukra alkalmas élőhelyet, ahol új életet kezdhetnek, vagy éppen ott engedik el újra, ahonnan az állat bekerült. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (KNP) működési területére is rendszeresen érkeznek az állatkerti mentőhelyről a szabad életre készen álló egyedek.

Ezúttal három kuvik, hat vércse és tizenhárom törpedenevér voltak a szerencsések, akik a fogságban töltött idő után visszakapták a szabadságukat – közölték a knp.hu-n.

A kuvikok még fiókaként kerültek a mentőhelyre Budapestről, ahol sikeresen felnevelkedtek és készen állnak az önálló életre. Őket Tiszaalpáron, egy lakatlan épületnél engedték szabadon, ahol lakott mesterséges kuvikodú is van. Itt nem csak elegendő táplálékot, megfelelő élőhelyet, de társakat is találnak.

A vörös vércséknek is olyan területet kerestek Tiszaalpáron, ahol szintén élnek már fajtársaik. A kuvikokhoz hasonlóan őket is még fióka korukban találták és vitték be a budapesti állatkertbe.

A madarak elengedése jóval hosszabb időt vett igénybe, mint az alábbi videókon látszik, mert ilyenkor mindig hagyunk nekik időt, hogy felmérjék környezetüket, megnyugodjanak, és saját tempójukban kapjanak szárnyra. Ez valakinél gyorsan megy, valaki pedig 10-15 percig is csak nézelődik, és már kicsit noszogatni kell.

A tizenhárom törpedenevér a Duna-Tisza köze legnagyobb ismert törpedenevér-kolóniájához csatlakozott, melynek a Lakitelek-Tőserdőben található Kontyvirág Erdei Iskola épülete ad otthont. A közleményből kiderült, hogy a mentőközpontban felépült példányok túlélési esélye sokkal nagyobb, ha egy ilyen nagy kolóniához tudnak csatlakozni.

Ha valaki sérült, legyengült vagy elárvult vadállatot talál, hívja a legközelebbi mentőhelyet vagy az illetékes nemzetipark-igazgatóságot. A védett állatok mentéséről és a mentőhelyekről további információ ITT olvashat.