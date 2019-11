Kutyatejen nevelkedik Bogyó és Babóca

Nem minden nap lát az ember macskát szoptató kutyát. A móricgáti Rokolya Albertné Piroska néni keverék kutyája, Picúr azonban két kiscicát is befogadott. Sőt, örökbe fogadott, anyjuk helyett anyjuk lett.

Mint azt Piroska nénitől megtudtuk, a májusban született kiscicákat, Bogyót és Babócát az unokájától kapta, náluk ugyanis a puli kutyák miatt életveszélyben voltak. A móricgáti tanyán viszont gyorsan otthonra leltek, azóta is anyjukként tekintenek a házőrző kutyára. Picúr szoptatni kezdte őket, még a tejelválasztás is elindult nála, annak ellenére, hogy nincsenek kölykei.

A különös jelenséggel kapcsolatban felkerestük dr. Ónodi Zsolt állatorvost, aki lapunknak elmondta, ez egy hormonzavar, vagyis álvemhesség, mely a kutyáknál elég gyakori. Ilyenkor a kutya úgy viselkedik, mintha valóban lennének kölykei. Ha nem a cicákat gondozná, akár egy plüssjáték felett is szívesen anyáskodna, de az is előfordulhat, hogy saját magát szopja a kutya, hogy megszabaduljon a felesleges tehertől.

Ónodi Zsolt azt is elmondta, két-három hetente találkoznak ilyen esettel. Mivel ez nem egészséges állapot és hónapokig is eltarthat, ilyenkor azt tanácsolják a gazdáknak, hogy mielőbb apasszák el a tejet a kutyusnál, ne hagyják sokáig szoptatni. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy fokozatosan kell az állatokat egymástól elválasztani, hogy ez ne okozzon náluk nagy törést.

Azt is javasolják, hogy ilyenkor fogják vissza a kutya étkezését és folyadékbevitelét, így könnyebben elapadhat a teje.

– Mindazonáltal kerülni kell a kutyával a szoros testi kontaktust, nem szabad pátyolgatni, babusgatni, mert ez is fenntartja ezt a folyamatot. Ha ez nem válik be, akkor hormonkezelést kaphat a kutya csepp vagy injekció formájában – részletezte a tudnivalókat Ónodi Zsolt.