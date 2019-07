Kutyás foglalkozással is fejlesztik a kecskeméti Juhar utcai táborozókat

Második alkalommal rendezi meg az Élethinta Alapítvány az Élethinta Fejlesztő Tábort a Kecskeméti EGYMI Juhar Utcai Tagintézményében, ahol hétfőtől péntekig színes és vidám fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt a súlyosan és halmozottan sérült gyerekek. A résztvevők jelentkezését óvodáskortól huszonéves korig várták a szervezők, a részvétel ingyenes számukra.

Etna vígan szlalomozik a gyerekek közt, a következő feladatban pedig átugrál rajtuk, majd alattuk szalad el. A hét éves terápiás border collie vidám pillanatokat szerez annak a tíz gyereknek, akik az Élethinta Alapítvány által a Kecskeméti EGYMI Juhar Utcai Tagintézmény súlyosan és halmozottan sérült fiataljainak szervezett nyári tábor lakói – a délután ugyanis a kutyás terápia ideje. – A kutyás terápia rendkívül motiváló a gyerekek számára, mindvégig aktivitásra készteti őket. A foglalkozás vidám és változatos gyakorlatokon keresztül fejleszti a gyerekek mozgását. A fiatalok legtöbbje perinatális sérült, vagyis a születés környékén szereztek élethosszig kiható sérülést. Különleges élmény a gyerekeknek, hogy nem emberrel, hanem egy szőrös szeretetgombóccal kerülnek kapcsolatba és olyan élményben részesíti őket, amit otthon nem élhetnek át – súgja oda nekünk Horváth Zsófia, az alapítvány kuratóriumi elnöke.

Az alapítvány a táborral lehetőséget nyújt arra, hogy a nyári szünetben a legsúlyosabban sérült fiatalok legalább a tábor hete alatt ne otthon legyenek, hanem új élményekkel gazdagodjanak. A nap mindig köszöntő körrel indul, melynek minden nap más adja a témáját és versek, mondókák hangzanak el.

Megalakulásában fontos szempont volt, hogy szabadidős tevékenységet biztosítson a gyerekeknek, miközben a szülőknek is segítség, hogy lefoglalják, élményekben részesítsék és fejlesszék gyerekeiket. Olyan élményekben részesítik a gyerekeket, melyeket otthon nem élhetnek át. A hét további részében manuálterapeuta és gyógymasszőr is foglalkozik a táborozókkal. Ezek a foglalkozások alapvetően az izomlazítást szolgálják, mert a gyerekek izomzata egészséges társaiktól eltérő, nagyon feszes, melyet folyamatosan lazítani kell, mely tovább akadályozza őket a mozgásban. A héten kétszer tartanak kézműves foglalkozást a fiataloknak, többek között mini sziklakertet építenek és üveget festenek. Az elkészült műveket hazaviheti a gyerekek, melyek otthonukban is a táborban átélt szép pillanatokra emlékeztetik őket. A tibeti hangtál terápia igazán ellazítja a gyerekeket, a bábosok pedig felvidítják őket.

Az alapítvány nem csak táborok szervezésével, hanem hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő családok támogatásával is foglalkozik. Már második éve segítik a nehéz helyzetben lévő családok nyaralását. – Zamárdiban találtunk egy nagyon jól akadálymentesített helyet, ahol öt-hat rászoruló család csaknem egy hetes nyaralását tudtuk segíteni. Megható volt, az egyik hattagú családnak azelőtt még sosem volt lehetősége elutazni a Balatonhoz – mondja Horváth Zsófia, az alapítvány kuratóriumi elnöke.

Az Élethinta lehetőségeihez mérten az eszközbeszerzésekben is segédkezik, például a Juhar Utcai Tagintézmény számára is beszereztek egy elektromos emelőt, mellyel a speciális izomlazító kádba emelhetik be a gyerekeket, több családnak speciális emelőt és állítható magasságú ágyat is vásároltak, s nemrég két családnak is akadálymentesítették otthonát. Horváth Zsófia hangsúlyozta, hogy minden hozzájuk forduló családnak igyekeznek a szükségüknek megfelelően segíteni. A tábor pénteken, családi nappal zárul, de jövőre is lesz folytatás és a felnőtt korú rászorulók jelentkezését is várják.

Cél egy bentlakásos intézmény létrehozása

Zsófia elárulta az alapítvány keretében megvalósítani kívánt nagy célját, ami egy olyan nappali ellátó intézmény létrehozása, mely később kis létszámú bentlakásos hely is lehetne, ahol a sérült és halmozottan sérült gyerekek maximális figyelem mellett teljes ellátásban részesülhetnének.