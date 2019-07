Kutyákat hagytak étlen-szomjan egy tőserdei nyaralóban

Lelépett az albérlő és még a kutyáit is felügyelet nélkül, étlen-szomjan hagyta egy lakiteleki nyaralóban. Az állatok csak azért maradtak életben, mert az üdülőszomszédok etették, itatták őket. A hetek óta magukra hagyott kutyák egyike nagyon rossz egészségi állapotban van, fülei véresek az élősködőktől. A nyaraló tulajdonosa azonban nem tud mit kezdeni az elárvult állatokkal.

Egy tőserdei nyaralóban hagytak magukra egy német juhász- és egy másik, nagy testű keverék kutyát. Az ingatlan tulajdonosa, Sinkóné Baranyi Julianna értetlenül áll az eset előtt. Mint mondta, albérlője nemcsak a kutyákat, hanem adósságot és hatalmas rendetlenséget is hagyott maga után.

– Amikor itt laktak az albérlők, akkor is láncra voltak kötve a kutyák, és éheztették őket – állítja Sinkóné, aki hiába hívja telefonon, nem tudja elérni az ebek gazdáját. Sinkóné, a nyaraló kecskeméti tulajdonosa elmondta, nem tudja magához venni a gazda nélkül maradt kutyákat, hiszen sem pénze, sem helye nincs ekkora ebek eltartásához és nem tud mindennap kijárni az állatokhoz Kecskemétről Lakitelekre, ezért a kutyák elhelyezése ügyében a lakiteleki önkormányzathoz és a Mentsvár Alapítványhoz fordult segítségért, de hiába, mindenhol elutasították – nyilatkozta lapunknak a pórul járt nyugdíjas asszony, aki végső elkeseredésében fordult szerkesztőségünkhöz.

Azt is elmondta, a rendőrségen is tett feljelentést a megszökött albérlő ügyében. A két kutya egyébként nagyon jámbor és szeretetre éhes, Sinkóné abban bízik, hogy olvasóink segítségével megnyugtató megoldás születik a jövőjüket illetően.

A gazda nélkül maradt kutyákkal kapcsolatban szerkesztőségünk is felkereste a Mentsvár Alapítványt, ahol azt a tájékoztatást kaptuk, hogy jelenleg költözés miatt nem tudják befogadni az elárvult ebeket.

Bírságot szabhat ki a jegyző

Az önkormányzattól is tájékoztatást kértünk arról, hogy mi a teendő ilyen esetben. Megtudtuk, nemcsak a nyaraló tulajdonosa, de a szomszédok is tettek már bejelentést a kutyák rossz körülményei miatt. Ugyanakkor a környékben nyaralók attól is tartanak, hogy a két kutya a közterületre is könnyedén kijuthat. A jegyző írásban szólította fel Sinkóné Baranyi Juliannát, hogy mivel az albérlő személyét nem nevezte meg, az ingatlan tulajdonosának a kötelessége gondoskodni a kutyákról. Ha ezt nem teszi meg, akkor hatósági eljárás keretében közigazgatási bírságot szabhat ki az önkormányzat a közösségi együttélés szabályainak megsértése miatt.