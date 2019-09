Kunfehértón ünnepeltek a vadászok és horgászok

Kunfehértó tizenegyedik alkalommal adott otthont a Szent Hubertus Vadász- és Horgásznapnak, amit huszonhetedik alkalommal rendeztek meg. A szombati rendezvényen felravatalozott szarvasbikák közül, három is aranyérmes trófeájú volt.

A résztvevőket köszöntötte Kara Miklós, az Országos Vadászkamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete és a Bács-Kiskun Megyei Vadászszövetség elnöke is. Ünneplő közösségeket üdvözölte Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője, a rendezvény fővédnöke, valamint Huszár Zoltán, a házigazda település polgármestere, aki köszönetet mondott azért, hogy immár tizenegyedik alkalommal bizonyultak méltónak a nap megrendezésére.

A tóparti kempingben tartott rendezvény ünnepi Szent Hubertus miséjét – Dr. Mészáros István titeli prépost celebrált -, követően adták át a vadászkitüntetéseket, valamint a lövész versenyek és gyermekek számára meghirdetett rajzversenyek díjait.

A délelőtti ünnepség az új vadászok eskütételével zárult. A napot számos bemutató és zenés program is színesítette. Fellépett Asharti Szabó Andrea énekművész és Wolf Kati énekes is. A közönség láthatott sportfavágó és munkakutya bemutatót is.