Külső munkahelyre is kiviszik a halasi rabokat

Munkáltatói fórumot rendezett a Kiskunhalasi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a halasi cigány kisebbségi házban.

Kiskunhalason Ba Zsuzsanna, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának főmunkatársa előadásában kiemelte, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások számára munkahelyteremtő beruházáshoz 5 milliárd forint, támogatási keretösszeg áll rendelkezésre a megyében.

Romsics Gábor alezredes, a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet helyettes parancsnoka a halasi börtön foglalkoztatási lehetőségeiről szólt. – Összesen 221 fős lehetne az állománytábla maximális feltöltöttség esetén, jelenleg azonban csak 171 fő dolgozik a kiskunhalasi intézményben. Ez azt jelenti, hogy további 40-50 beosztás még betöltésre vár – mondta. Hozzátette: vannak üres vezetői beosztások is, de túlnyomórészt a legalacsonyabb felügyelői, körletfelügyelői, biztonsági felügyelői és foglalkoztatási felügyelői beosztásokra várnak minimum érettségivel rendelkező, 18-55 év közötti jelentkezőket.

A foglalkoztatási formákról szólva az alezredes elmondta, hogy háromféle jogviszonyban foglalkoztatják a bv. munkatársait: hivatásos szolgálati jogviszony, rendvédelmi igazgatási jogviszony, illetve sima munkavállalói jogviszony lehetséges. A frissen belépő munkatársak egy 14 hetes tanfolyamon vesznek részt, ahova naponta hozzák és viszik őket különbusszal, így nincsenek elszakítva a családjuktól és ahol alap felügyelői képesítést szereznek. Fontos tudni, hogy a képzés idején is már jár az alapilletmény, a kezdő fizetés bruttó 230–240 ezer forint, amely mellé nyelvvizsgapótlék, cafeteria, útiköltség- és albérleti hozzájárulás, valamint ruhapénz és teljesítményértékelési pénz is jár. A diplomás munkabérek esetében a bruttó 390–400 ezer forintot is elérik a kezdő tiszti vagy főelőadói fizetések. Olyan mentori rendszert dolgoztak ki, amely biztosítja az újonnan felszerelők további belső oktatását, havi szintű képzését, segítve a végrehajtó állományba lépők munkáját.

A fórumon kérdésként hangzott el a munkáltatók részéről, hogy hosszú távon lesz-e lehetőségük arra, hogy helyi és környékbeli vállalkozások tudjanak bevinni munkát a börtönbe, vagy külső helyszíneken munkát adjanak fogvatartottak számára. Romsics Gábor alezredes elmondta, hogy a halasi börtönben jelenleg 10-12 olyan munkakör van a fogvatartottak számára, amely biztosítja a BVOP tulajdonában lévő kft. által a termelést és karbantartást a börtönön belül.

A börtönön belül plusz munkavégzéshez további létesítmények kialakítására egyelőre nincs kapacitás, mert minden helyiség foglalt. Azonban a börtön vezetése várja a halasi és környékbeli vállalkozók megkeresését arra vonatkozóan, hogy milyen munkalehetőségeket tudnának biztosítani a fogvatartottak számára. Van lehetőség a fogvatartottak bv.-intézeten kívüli szállítására is, a külső telephelyen való munkavégzésnek nagyon szigorú biztonsági előírásai vannak. Amennyiben egy adott vállalkozás tudja biztosítani ezeket a feltételeket és így is jövedelmező lenne számára a foglalkoztatás, a halasi bv.-intézet vezetése várja az ajánlatokat – mondta a parancsnokhelyettes. Hozzátette: a jogszerű és szakszerű fogva tartáson túl a büntetés-végrehajtás elsődleges feladata a fogvatartottak foglalkoztatása. A börtönön belül jelenleg, megközelítőleg 130 fogvatartottnak tudnak munkát biztosítani, vagyis bőven lenne kapacitás az elítéltek foglalkoztatására.