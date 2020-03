Különösen fontos az egészséges táplálkozás a járvány idején is

A kiegyensúlyozott, változatos táplálkozás komoly szerepet játszik egészségünk megőrzésében, az immunrendszerünk erősítésében. Épp ezért a veszélyhelyzet ideje alatt, amikor minden eszközzel azon dolgozunk, hogy megóvjuk szervezetünket a fertőzéstől, különösen fontos, hogy a lehetőségeinkhez mérten egészségesen étkezzünk. Ehhez nyújt hasznos tanácsokat Mojzesné Kis Ildikó, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház dietetikusa.

Miután hazánkban is a koronavírus-járvány terjedésének lassítását célzó, egyre szigorúbb korlátozó intézkedéseket vezettek be, a lakosság rohamléptékben vásárolt fel minden olyan élelmiszert, amire szüksége lehet egy esetleges karantén idején. Azonban ebben a helyzetben is meg kell próbálnunk egészségesen táplálkozni – vallják a szakemberek.

Mojzesné Kis Ildikó mindenekelőtt arra hívja fel a figyelmet, hogy fokozott előrelátásra, tervezésre van szükség a mindennapokban.

– Bár általános kijárási tilalom még nincs érvényben, de a kormány mindenkit felszólított arra, hogy csak a legszükségesebb esetekben hagyják el otthonaikat. Ezért az egyik legfontosabb, hogy váljunk tudatos vásárlókká, tervezzük meg az egész heti menüt, gondoljuk át azt is, mit ennénk szívesen reggelire és vacsorára, írjunk össze egy listát és így induljunk el a boltba. Ezzel elérhetjük, hogy heti egyszer kelljen csak bevásárolnunk, illetve elkerülhetjük a felesleges bolyongást a boltban – részletezte.

Az egészséges táplálkozáshoz biztosítanunk kell szervezetünk számára a megfelelő szénhidrát- és fehérjeforrásokat, zöldségeket, gyümölcsöket, valamint zsiradékokat. – Legyen otthon pékáru, rizs, burgonya, tészta vagy akár köles, bulgur, húsfélék – köztük halak is –, tojás, tejtermékek, margarin, olaj, friss zöldségek vagy akár fagyasztott, illetve aszalt gyümölcsök. Gondoljunk arra például, ha már nem friss a kenyér, csinálhatunk belőle nagyon finom pirítóst vagy melegszendvicset. Főzzünk nagyobb adagokat, hisz másnap ugyanolyan finom az étel. Sőt, le is fagyaszthatunk egy-egy adagot későbbre – mutat rá a lehetőségekre Mojzesné Kis Ildikó.

A szakember egyúttal hangsúlyozza, a bezártság idején még inkább érdemes elkerülni a nassolnivalókat. – Egyszerűen ne tartsunk otthon édességet vagy sós rágcsálnivalókat. Lehet viszont gyümölcsökből frissítő italokat vagy répából, karalábéból zöldségcsipszet készíteni. Az aszalt gyümölcsökkel, olajos magvakkal a magas kalóriatartalmuk miatt viszont érdemes óvatosan bánni. Lehetőség szerint heti egyszer-kétszer délelőtt és délután egy kis marékkal elégedjünk meg – mondta.

A halasi kórház dietetikusa kiemelte továbbá, hogy a kiegyensúlyozott és változatos étrend betartása a világjárvány idején azért is különösen fontos, mert óriási szükségünk van az immunrendszerünk erősítésére.

– Mivel most kevesebbet tartózkodunk a napon és könnyen lehet, hogy nem tudunk elegendő friss gyümölcshöz, zöldséghez jutni, elsősorban a C- és D-vitamint kell pótolnunk táplálékkiegészítők formájában, de szedhetünk nyugodtan multivitamint is – mondta.