Külföldi önkéntesek ötletelnek a megújuló gördeszkapályáról

Hat ország nyolc önkéntese vendégeskedik a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ jóvoltából Kecskeméten. A fiatalok amellett, hogy dolgoznak a fogadóintézménynél, ismerkednek a várossal, a magyar kultúrával és a gasztronómiával is. A munkájuk fókuszában egy gördeszkapálya és egy új közösségi tér kialakítása áll.

A Hírös Agórához tartozó Kék Elefánt Közösségi Térben vidám hangulat fogadott minket ottjártunkkor. A nyolc önkéntes fiatal remek csapatot alkotva, örömmel osztotta meg velem tapasztalatait, melyet az elmúlt napokban szereztek, munka és szórakozás terén.

Hat országból nyolc fiatal érkezett hazánkba

Elöljáróban Kósa András Csaba, a Hírös Agóra ifjúságfejlesztő szakembere mesélt az önkéntesek érkezésének hátteréről.

– A Hírös Agórával minden évben fogadunk külföldi önkénteseket, akik szakmai téren segítségünkre vannak a pályázati támogatások jóvoltából, ennek köszönhetően finanszírozzuk az ittlétüket. Most, az Európai Szolidaritási Testület pályázata révén érkezett hozzánk egy hónapra nyolc fiatal, Európa hat országából, Franciaországból, Ciprusról, Lengyelországból, Spanyolországból, Angliából és Litvániából. A programban magyar fia­talok is részt vesznek, akik velük együtt dolgoznak a projekteken. Két bolyais, egy kadás diáklány és egy egyetemista fiú tart velünk a programokon, akik valamennyien gyakorolhatják ezáltal angolnyelv-tudásukat – kezdte az elején Kósa András, majd rátért a részletekre.

– Az első orientációs héten a külföldi önkéntesek megismerkedhettek a várossal, annak mindennapi életével, nevezetességeivel. Jártak az élményfürdőben és egy budapesti kiránduláson is. Ez a hét pont egybeesett a rendhagyó Csiperó fesztivállal, így annak szervezési munkálataiba is bekapcsolódhattak, és természetesen a zenei koncerteken kikapcsolódhattak, bulizhattak. Emellett a Hírös Agóra táborprogramjaiban segédkezhettek. A múlt héten és ezen a héten egy-egy projektbe vonjuk be őket. Az egyik

a Vasútkertben meglévő gördeszkapálya továbbgondolása, a másik pedig a Hírös Agórához tartozó Ifjúsági Otthonban lévő 10perc/Köztér közösségi tér fejlesztése.

Az intézményen belül eddig a pincerészt foglaltuk el, a jövőben azonban az udvarról nyíló további két helyiséget is bevonnánk, átalakítanánk közösségi térré. A cél, hogy élettel töltsük meg a tereket, minél több fiatalt szólítsunk meg. Ehhez várjuk a külföldi fiataloktól az ötleteket, kreatív megoldásokat. A negyedik héten, július végén pedig az ötleteket összevetjük, megvitatjuk, hogy ezek eredményeképpen hamarosan átalakulhasson a két érintett közösségi tér – tette hozzá Kósa András.

A külföldi diákok szívesen megkóstolják a magyar ízeket is

A külföldi fiatalok a Táncsics kollégiumban laknak. A Hírös Agóra a szállás mellett állta a repülőjegyüket, zsebpénzt és étkezési hozzájárulást kapnak, melyből az étkezést szabadon és közös főzésekkel is megoldhatják. Az első héten arra is nagy hangsúlyt fektettek a szervezők, hogy feltérképezzék, hol tudnak olcsón finomat ebédelni az itt-tartózkodásuk ideje alatt. A piacnak különösen nagy sikere volt.

Az önkéntes fiatalokkal való beszélgetés során gyorsan kiderült, hogy sok mindent hasonlóan látnak és érzékelnek az itt-tartózkodásuk idején. Többen vegetáriánusok, így különösen megfogta őket, hogy a piacon mennyire széles és szép a kínálat zöldségekből. Sokak gyomrának a magyar konyha remekei bármennyire is vonzóak, de nehezek. Ugyanakkor bátran kísérletezgetnek, nyitottak az újdonságokra, és bátran megkóstolják a magyar ínyencségeket. Arról is szívesen meséltek, hogy

többen jártak már korábban is Magyarországon, és mindig nagyon jól érezték magukat, most pedig Kecskemét újdonság számukra.

A nyolc fiatalból hatan megosztották tapasztalataikat. A fordításban aktívan részt vett két bolyais diáklány, Gyenes Gréta és Tóth Nikolett.

A külföldi diákok bemutatkoztak a baon.hu-nak:

Franciaországból érkezett a 22 éves Clarisse Czainski, aki elmesélte, hogy spanyoltanár, szeret gyerekekkel dolgozni. Fantasztikusan érzi magát, örül, hogy belevágott ebbe az útba. A projektmunka kedvére való, főként a design terén vannak jó ötletei. Budapest lenyűgözte. A magyar ételekkel óvatos, jobban kedveli a könnyedebb étkeket.

Lengyelországból a 20 éves Ada Gil művészeti szakon tanult, kiváló művészi érzékkel segíti a projekteket. Kreatív látásmódjának köszönhetően már tökéletesen látja, hogyan néz majd ki a jövőben a megújult gördeszkapálya, illetve a kibővült közösségi tér. A fiatalokkal is nagyon szeret foglalkozni, így minden adott ahhoz, hogy nagyon jól érezze magát Kecskeméten. Személyiségéből adódóan nagyon nyitott, a magyar gasztronómiával is örömmel kísérletezget: a kürtőskalács és a gyümölcsrizs eddig a kedvence.

Szintén Lengyelországból utazott Kecskemétre a 22 éves Natalia Mrozek. A programszervezőnek tanuló hallgató számára különösen jó érzés, hogy a városban ápolják a híres magyar–lengyel barátságot. Nem gondolta volna, hogy valóban ennyire barátságosak lesznek vele, mosolyognak rá, szívesen megölelik, amikor megtudják, hogy lengyel származású. Örömmel osztja meg tapasztalatait a gördeszkapálya- és a közösségi tér projekt kapcsán, nagyon élvezi, hogy hozzájárulhat a megújulásukhoz. Vegetáriánusként pedig nagyon elégedett a gazdag zöldség-gyümölcs felhozatallal.

Guillermo Vega Lázaro egy 27 éves spanyol fiatal, aki a második diplomája megszerzése után éppen munkavállalás előtt áll. Elmesélte, hogy nagyon szeret más országokkal ismerkedni. Budapesten nyolc évvel ezelőtt járt már egy családi turistaprogram keretében, jól érezte magát, így nagyon örül, hogy ismét visszatérhetett Magyarországra. Most is csak pozitív tapasztalatai vannak, fantasztikus csapatba került. Vegetáriánus lévén nem tud mindent megkóstolni, de a sajtos-­tejfölös lángos, a pogácsa kedvére való, és alig várja, hogy zöldséges pörköltet is fogyaszthasson. A projektmunkák terén már van tapasztalata, így biztos abban, hogy a kecskeméti szakemberek számára is tud majd építő javaslatokat tenni.

Angliából érkezett Lois Hill, a 18 éves önkéntes, aki felső tagozaton tanít. Az ifjúsági munkák terén már rutinos, hiszen korábban Belgiumban és Németországban is volt már az Erasmus+ programmal. Kecskemét nagyon tetszik neki, különösen azért, mert nincs tömeg, emberléptékű. A Csiperó fesztivál koncertjeit pedig különösen élvezte.

Ciprust képviseli Con­stan­tinos Christou, azaz Kostas, a 28 éves tanár, aki nemrég szerezte meg második diplomáját. Nem először jár Magyarországon, így örömmel választotta ismét úti célul. A fiatal önkéntest rabul ejtette Kecskemét, természeti és építészeti értékeivel. A gasztronómia terén is nyitott, szívesen fogyasztja a zöldségeket, a sajtokat, a péksüteményeket és a kolbászokat egyaránt. A fiatalokkal szívesen ismerkedik, nagyon barátságosnak tart mindenkit. Meglepően tapasztalta, hogy bárkivel könnyedén elbeszélgethet bármilyen témáról, legyen az politika, szexualitás vagy kultúra.