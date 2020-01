Kreditért járhatnak színházba a kecskeméti hallgatók

Együttműködési megállapodást kötött a kecskeméti Katona József Színház és a Neumann János Egyetem csütörtökön. Az egyetem újonnan felépült Campusán sajtótájékoztató keretében ismertették a stratégiai megállapodás részleteit az intézményvezetők. A kecskeméti hallgatók szabadon választható kurzus keretében kreditért látogathatják majd a hírös város teátrumának előadásait.

A kecskeméti Katona József Színház és a Neumann János Egyetem csütörtökön köttetett együttműködési megállapodásának egyik kiemelt célja egymás szakmai tevékenységének népszerűsítése. Másrészt pedig a hallgatók nyitottságra, valamint a színházművészet iránti fogékonyságra nevelése – fejtette ki Dr. Fülöp Tamás, az egyetem rektora az ünnepélyes szerződéskötés apropóján szervezett sajtótájékoztatón.

– Hallgatóink képzésében fontos küldetésünk a tudásátadás mellett, hogy olyan igényes, sokoldalúan képzett értelmiségivé neveljük őket, akik nyitottak a világ számos érdekességére, izgalmára, lehetőségére. Ebben a művészeteknek is óriási szerepe van. Ez az együttműködés országosan is példaértékű és egyedülálló – mondta.

Cseke Péter, színházigazgató a két intézmény közös vonásait hangsúlyozta beszédében.

– Mindkét helyen előadásokat látogathatnak a hallgatók. A díszletek ugyan mások, a céljaink azonban hasonlóak: élményt és tudást adni a nézőknek és a hallgatóknak. Az egyetemen és a színházban is kiemelt jelentősége van a tanulás és a minőségi szórakozás kiegyenlített jelenlétének. A mai egyetemi polgárok a színház, a város és a nemzet számára is a jövő letéteményesei. Bízunk benne, hogy aktív bevonódásuk a városunk kultúrájába hosszútávú, eredményes és hasznos lesz – fejtette ki, majd hozzátette: a megállapodásnak köszönhetően egyetemi hallgatók kurzusként és jutalomként is színházi élményekkel gazdagodhatnak majd.

Réczei Tamás, a teátrum művészeti vezetője elmondta: tíz évvel ezelőtt a Pedagógusképző Karral már született egy együttműködési szerződés. A következő szemesztertől azonban az új megállapodásnak köszönhetően mind a négy kecskeméti kar hallgatóinak lehetősége nyílik szabadon választható modulként felvenni a színházi kurzust, melynek teljesítéséért kreditpontot kapnak majd. A kurzus tematikájában előadások látogatását, valamint azok értelmező elemzését foglalja majd magában.

További újdonságként az oktatói kedvezmény mellett speciális, egyetemi bérletkonstrukciót is alkotott a színház a hallgatók számára, mely két nagyszínházi előadás – Száll a kakukk fészkére, Állami áruház –, valamint egy szabadon választható, kisszínházi produkció megtekintésének lehetőségét foglalja magában. Mindemellett a teátrum motivációs céllal tanévenként négy jutalombérlettel ajándékozza majd meg a karok legkiemelkedőbb tanulmányi átlaggal rendelkező hallgatóit.