Kreatív praktikák tehetik még emlékezetesebbé az esküvőt

Az esküvő előtti utolsó pillanatban is beszerezhetőek olyan pénztárcakímélő kellékek, illetve beépíthetőek olyan ötletes megoldások a lagziba, melyekkel a menyegző még szebbé, jobb hangulatúvá és emlékezetesebbé válhat – állítja Juhász Nándor nagykőrösi ceremóniamester.

Javában zajlik az esküvői szezon. Az idén nyáron házasságot kötő ifjú párok feltehetően már lázas izgalommal készülnek a boldogító igen kimondására. A lakodalmak hosszas, manapság átlagosan egy éven át tartó szervezése a végéhez közeledik. Azonban az utolsó pillanatban is bővíthetőek az előzetesen eltervezett programok, illetve beszerezhetőek olyan pénztárcabarát kellékek, melyek révén a nagy nap még szebbé, jobb hangulatúvá, emlékezetesebbé válhat – állítja Juhász Nándor, a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ igazgatóhelyettese, aki főállása mellett immár tíz esztendeje esküvői ceremóniamesterként tevékenykedik hétvégente.

– Egyre nagyobb divatja van a kreatív fotózásokon alkalmazott füstbombáknak, amiket az ifjú pár háta mögött meggyújtanak, úgy kapják lencsevégre őket. Az élénk színek, a háttér sejtelmes füstje egészen különleges és egyedi hangulatot képes adni a fényképeknek – fejtette ki.

Elmondta továbbá, a párok kezdődő, közös életét jelképező gyertyagyújtás vagy homokszórás helyett egyre gyakrabban választanak a házasulandók egyedi megoldásokat.

– Új divat például a fröccsöntés, mikor a pár egyik tagja szódát, a másik pedig fehérbort önt a pohárba. Sokan pedig közös virágot vagy fát ültetnek – közölte.

További tanácsként sziromágyú beszerzését javasolta, melynek alkalmazása nézetei szerint az esküvői szertartás után készülő csoportképnek varázslatos hangulatot kölcsönöz.

– Nem nagy kiadás, de a 3–5 méter magasból visszahulló virágszirmok gyönyörűen tudnak kinézni a csoportképeken – mondta, majd a lakodalom kezdetén szokásos nyitótánccal kapcsolatban élt javaslattal azon párok számára, akik kevésbé táncoslábúak, vagy éppen ódzkodnak a figyelem középpontjába kerülni. Egy flashmobbal ugyanis mindez elkerülhető.

– A klasszikus vagy a manapság egyre divatosabb, vicces nyitótánc helyett jó ötlet lehet egy flashmobbal indítani a mulatságot. Közösségi oldalon egy, a násznéppel közös, zárt csoport létrehozása esetén feltölthető a koreográfia, melyet ha a vendégek betanulnak, akkor a kevésbé táncoslábú párok elkerülhetik a nyitótánc kizárólagos reflektorfényét, hiszen a násznép is bevonódik a táncba – magyarázta, majd hozzátette: a vendégekkel közös weboldal vagy zárt csoport létrehozása azért is hasznos lehet, mert az esküvő után oda is fel lehet tölteni a fényképeket, ahonnan a násznép kényelmesen letöltheti, és nem kell minden családnak egyesével elküldeni azokat.

A ceremóniamester szerint az ültetési rend tekintetében is hasznos lehet, ha a szimpla asztalsorszámozás helyett krea­tívabb megoldást alkalmaz az ifjú pár.

– Szoktam javasolni, hogy ne számokkal jelöljék az asztalokat, hanem például sláger­címekkel: Kör közepén állok-­asztal, vagy Milyen volt Afrika-­asztal. Így azt is be lehet építeni a buliba, hogy az aktuális zenére az ahhoz passzoló asztaltársaságot várja a zenekar – mondta, majd hozzátette: a násznép ajándéka tekintetében is egy kis kreativitással olcsó, de maradandó emlék adható.

– Az egyik ilyen kedves megoldás, mikor virágmagot kapnak a vendégek ajándékba. Amikor hazamennek, elültetik, és mikor kinő, visszaidézhetik az esküvőt – fejtette ki.

Juhász Nándor tapasztalatai alapján továbbá egyre gyakrabban fordul elő, hogy a menyecsketáncnál az ifjú pár nem szeretné pénzért ropni.

– Remek megoldás például, ha kaparós sorsjegyért lehet táncolni. Ha ezt előzetesen nem kommunikálták a vendégekkel, a helyszínen lehet velük jókívánságkártyát íratni – fejtette ki, majd hozzátette: körasztalos ültetés esetén jó ötlet lehet továbbá minden asztalnál elhelyezni egy egyszer használatos fényképezőgépet.

– Meg lehet kérni az asztaltársaságokat, hogy készítsenek olyan partifotókat, ahova nem ér oda a profi fotós. Legyenek egyediek, meghökkentőek. A menyasszonytáncnál pedig kijöhetnek az asztaltársaságok csoportosan táncolni, a rostába pedig bedobhatják a fényképezőgépet – magyarázta.

A lagzit kísérő programok tekintetében tapasztalatai alapján a vendégek által igencsak közkedvelt megoldás lehet modern vendégkönyvként az ujjlenyomatfa készítése.

– Ez tulajdonképpen egy kopasz fát ábrázoló kép, melynek gyökerénél szerepel a pár neve és az esküvő dátuma. A vendégeknek különböző textilfestékeket rakunk ki, és az ujjlenyomatuk lesz a fa lombja. Nagyon szokták élvezni – fejtette ki, majd hozzátette: egyre elterjedtebb továbbá, hogy a párok egyedi, esküvői magazint készíttetnek a násznépnek.

– Míg a vendégek várakoznak, lapozgathatják és elolvashatják benne például a pár megismerkedésének történetét – közölte.

Szertartásvezető bevonásával könnyebb a helyszínválasztás

A ceremóniamester a jövőre házasulandók számára is javaslattal élt, hiszen nekik már most aktuális a házasságkötés időpontjának lefoglalása. Egy új szakmának köszönhetően immár nem okozhat gondot, ha a pár által leginkább vágyott időpont már foglalt a polgármesteri hivatalban.

– A szertartásvezető tulajdonképpen eljátssza a násznép előtt az esketést. A pár és a tanúk valójában egy házasságkötést megerősítő dokumentumot írnak alá. Ennek előnye, hogy egyedi szövegkörnyezetben történhet a házasságkötés, ráadásul helyszínhez sincs kötve. Egy szertartásvezetővel egy hajón vagy akár egy erdő közepén is történhet az esküvő, míg egy anyakönyvvezető esetében kötöttebbek a szabályok a házasságkötés helyszínére vonatkozóan. Másrészről pedig a polgármesteri hivatalokban általában nagyon gyorsan elfogynak a szabad időpontok. Egy szertartásvezető felkérésével a pár két tanú kíséretében házasságot köthet kényelmesen a hivatalban valamelyik hétköznapon, majd hétvégén a násznép előtt a legideálisabbnak ítélt időpontban ismét kimondhatja a boldogító igent – fejtette ki Juhász Nándor.