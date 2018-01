Kreatív esküvői fotók: neked melyik a kedvenced?

Mit tennél meg azért, hogy életed egyik legfontosabb képe emlékezetes legyen? Limuzint bérelnél? Esetleg daruval a város fölé emelkednél? Megnéztük, hogy Az év párja 2017 játékunk nevezői szerint milyen az igazán emlékezetes esküvői fotó.

Számtalan esküvői kép készül a világon, amelyen hangsúlyosan megörökítik azt a járművet is, mellyel a fiatalok a ceremónia helyszínére mentek. Sokan a luxusautókat választják erre a célra, de akadnak olyan párok is, akik egy tetszetősebb oldtimerre esküsznek. Kétségkívül ezek a régi járgányok is jól mutatnak az esküvői kreatív fotókon, azonban vannak akik ennél is tovább mennek. Megnéztük, hogy Az év párja játékunkban eddig milyen érdekesebb járművekkel pózoltak a párok.

Ford Mustang. Nem rossz.

Tudjuk, hogy a Mustang egy gyönyörű autó, de azért egy kamion is nagyon menő! Főleg egyedi rendszámmal!

A kamionnál már csak egy tűzoltókocsi lehet vagányabb! Valaki mondja meg mi történik itt…? 🙂

Egy traktoros esküvői kép sem mindennapos, viszont úgy látjuk Ildikó és Csaba majdnem lekéste a ceremóniát. Szerencsére nem!

Bár nem jármű, de kereke van. Az ágyúval pózolás mindent visz?

Cintia és Csaba kétlóerős megoldása. Hitvesi csókjukat csak a fotós láthatta.

Nem mindenkinek az a fontos, hogy milyen járgány előtt készül el a nagy fotó. Van aki az extrém helyszínre esküszik inkább. Regina és Antal a fellegekben jár a boldogságtól.

Timi és Tomi annyira szeretik a focit, hogy még a nagy napon is előkerült a labda.

Úgy néz ki mások sem hanyagolják a sportot még az esküvő napján sem.

