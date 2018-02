A község központja közelében alakítják ki az ipari parkot

Hamarosan több százmilliós fejlesztések indulnak Kisszálláson, ahol ipari park létrehozását tervezi az önkormányzat a község központja közelében.

Jelentős fejlesztések előtt áll a település, a tervek elkészültek, a beruházásokhoz szükséges pénzügyi források az önkormányzat számlájára megérkeztek, hamarosan megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. A legnagyobb beruházás a községbe vezető főutca mellett elhelyezkedő, mintegy 8 ezer négyzetméternyi ipari területen, a helyi tejüzem közvetlen szomszédságában valósul meg.

Korábban működtek már ott különböző vállalkozások, rehabilitációs foglalkoztató műhelyek, utóbbiak csökkent munkaképességűeknek biztosítottak megélhetést. Mostanra azonban szinte valamennyi telep bezárta a kapuit, régóta az enyészeté a valamikor szövetkezeti és egy részvénytársaság tulajdonában lévő terület, valamint a rajta lévő, felújításra szoruló négy épület.

Az önkormányzat most 150 millió forintot nyert, hogy ipari parkot hozzon létre a területen, ahol első körben egy önkormányzati tulajdonban lévő brikettáló üzemet alakítanának ki, amelyhez a felszerelést is meg tudják vásárolni és 3-4 ember számára adna munkát.

Kispál László polgármester bízik abban, hogy az újra közművesített: önálló víz-, gáz- és elektromos hálózattal, valamint új utakkal ellátott területre magánvállalkozásokat is tudnak majd csábítani. – A beruházásnak gazdaságélénkítő hatása lehet, amely hosszú távon is megélhetést biztosíthat az itt élőknek – vélekedett a polgármester.

Kispál László beszámolt arról is, hogy 80 millió forintot nyert a település szintén a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretein belül a helyi óvoda felújítására. Az összegből korszerűsítik a fűtést, melynek során új központi fűtőrendszert építenek ki, felújítják az épületgépészeti elemeket, új villany- és vízhálózatot, napelemes meleg vizes rendszert szerelnek fel. Az óvoda udvarát is teljesen felújítják, babakocsi-­tárolót helyeznek el és parkosított pihenőt alakítanak ki.

Megújul az önkormányzati konyha, amelyre 60 milliót nyertek, nemcsak bővítik az épületet és kicserélik az elöregedett nyílászárókat, hanem új berendezéseket is vásárolnak. Így például új konyhai sütőgépeket, étkezőasztalokat, de még új edényeket is vásárolnak.

Felújítás előtt áll az iskolai sportcsarnok is, megerősítik az épületen a szerkezeti elemeket, új ablakokat és ajtókat kap az épület, valamint a külső homlokzat és a belső falak is új burkolatot kapnak. Tervezik egy inkubátorház építését is, amelyre 40 millió forintot költhetnek.

– Megújul az orvosi rendelő is, amelyre szintén megvan a forrás, valamint hamarosan elkezdődik több, még földes utca felújítása. Van, ahol kőzúzalékot, másutt aszfaltborítást kap a burkolat – vázolta a fejlesztéseket Kispál László polgármester.

Sokan ingáztak Kiskunhalasra

A település krónikájában olvasható, hogy 1947-ben az országban először ott alakult gépállomás. Sok kisszállási embernek adott megélhetést a Kendergyár, a Temaforg, a Vetőmag vállalat, valamint a négy helyi termelőszövetkezet (Rákóczi, Szabadság, Új Élet, Petőfi, Búzakalász). A termelőszövetkezetek később egyesültek Bácska néven. A rendszerváltoztatás után ezek az üzemek bezártak. Azóta jelentősen csökkent a munkahelyek száma, sokan ingázó dolgozókká váltak és jelentős számban Kiskunhalasra járnak dolgozni. A mostani ipari parkos fejlesztéstől új munkahelyeket is remélnek.