Közösségi térrel gazdagodott a tassi gyülekezet

Pályázati támogatásból és saját erőből valósult, illetve valósul meg a tassi református parókia épületeinek rekonstrukciója. A főépület energetikai felújítását követően a tanulóház új köntösbe öltözött.

A parókia épületének energetikai felújítása az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Dunamelléki Református Egyházkerület, a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye Építési Alapja segítségével és a helyi egyházközség anyagi ráfordításával valósult meg. A Tassi Református Egyházközség sikeresen pályázott a Magyar Falu Programban is. Az elnyert támogatásból újult meg a parókia udvarán lévő, úgynevezett Tanulóház.

– A református templom udvarán álló tanulóház kétszázhuszonhat éve épült. A benne kialakított dolgozószoba arra szolgált, hogy a lelkipásztor nyugodt körülmények között tudjon készülni az igehirdetésre, lelkigondozásra, hitoktatásra. Az épület az új parókia megépítése után nyári és mosókonyhaként, illetve irattárként szolgált. Kihasználva a Magyar Falu Program kínálta lehetőséget, határoztunk úgy, hogy rendbe tesszük a tanulóházat, ahol közösségi teret alakítunk ki – mondta el a baon.hu érdeklődésére Dobos Bence, a tassi református gyülekezet lelkipásztora.

A felújítási munkák keretében megvalósult az épület külső és belső rekonstrukciója, kiépült a fűtésrendszer.

– A munkálatok során nagy figyelmet fordítottunk arra is, hogy az épület megőrizze jellegét. Meghagytuk az eredeti nyílászárókat, illetve hagyománytiszteletből a kemencét is. A bútorok ugyancsak a régmúlt hangulatát idézik. Tervezzük, hogy a földszinti helyiségek után a padlásteret is beépítjük. A szükséges összeg egy része rendelkezésünkre áll, mivel a pályázati támogatásból több mint négymillió forintot sikerült megspórolni – tette hozzá Dobos Bence.

A december végén átadott tanulóházat már a helyi baba-mama kör tagjai be is „lakták”. A tizenöt-húsz fő befogadására alkalmas új közösségi tér a koronavírus-járvány miatt foganatosított intézkedések miatt jelenleg még nem tudja maradéktalanul betölteni funkcióját. A járvány elcsitulta után az épületben bibliaórákat, esti istentiszteleteket, ifjúsági órákat is fognak tartani.