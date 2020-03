Közösségi tér születik Baján

Új forgalmi rend lépett életbe hétfőtől a város főterén, ahol visszaáll az adventi időszak előtti rend, kis módosítással. Erről a városfejlesztési és -üzemeltetési bizottság döntött a polgármester javaslatára.

Megnyitották a parkoló gépjárművek előtt az északi lóherét, valamint a mellette lévő útszakaszt, viszont a Szentháromság-szobor mögötti területet nem használhatják a gépjárművel közlekedők, a sétány melletti útszakaszt is lezárják a forgalom elől.

Arról is beszámolt a városháza, hogy az ott lebonyolított sikeres rendezvények igazolhatják a terület közösségi térré alakítását, a forgalomtól elzárt területként kiváló adottságokkal rendelkezik az olyan programokhoz, mint például a jánoskaeresztés, a veterán­jármű-kiállítás vagy a Vinalia. Az új rendszerben a Szentháromság tér közlekedési csomópont, parkoló és közösségi tér lesz egyszerre. Sok kritikát kapott az elmúlt hónapokban többször is megváltoztatott közlekedési rend, amit az adventi vásár és a programok miatt alakítottak ki, majd később ezen módosított az illetékes bizottság. Ezeket csaknem teljesen eltörlik most, ugyanakkor azt is kiemelték, hogy a forgalomszervezési és közlekedési változtatások egy 2016-os, még az előző városvezetés által elfogadott koncepcióhoz illeszkedtek. Ezeket azonban sem a lakosság, sem a környező vállalkozások tetszését nem nyerték el, a szándékok szerint most végleges változtatásról született döntés.

Az azonban változatlanul szerepel a lehetőségek között, hogy a városközponthoz közeli, most nem használható parkolóhelyek felszabadítása után a piac környezetében elfogadott időkorlátos parkolási rendet kiterjesszék.