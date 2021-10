Közösségépítő és egészségmegőrző szerepe is van a szeniorörömtáncnak

Másoknak örömet okozni. Ez a cél motiválja nap mint nap Kocsisné Móczár Juliannát, aki kortársainak tart szeniorörömtáncot. A Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakközépiskola egykori igazgatónője nyugdíjba vonulása után sem tudta nélkülözni a tanítást, a közösséget és a mozgást, ezért vágott bele a tanulásba, majd kezdett újra tanítani.

Ezt ne hagyja ki! Semmi jóra sem számíthatnának a családok a baloldaltól

Kocsisné Móczár Julianna és gátéri tánccsoportja nemrég a pálmonostori falunapon mutatkozott be. Az asszonyokból álló csoport kezdeti félénksége a közönség bátorító tapsa után szertefoszlott, és vidám, zenés előadásukkal hatalmas sikert arattak. Pálmonostora után felléptek Kiskunmajsán is, hiszen rendszeresen hívják őket, hogy másoknak is kedvet csináljanak a jó hangulatú, közösségépítő foglalkozásokhoz.

Kocsisné Móczár Julianna nyugdíjba vonulása után sem akart tétlenkedni, folyamatosan kereste a számára megfelelő elfoglaltságot. A szeniorörömtáncról a tévében hallott először, és nagyon megtetszett neki, ahogy Csirmaz Szilvia, a szeniorörömtánc mozgalom magyarországi vezetője beszélt a mozgás, öröm és agytorna egységéről. Ezután

egyik budapesti barátnője elhívta egy foglalkozásra, ahol olyan jól érezte magát, hogy azonnal beleszeretett az örömtáncba.

– Úgy jöttem haza, hogy ezt szeretném folytatni, ezért elkezdtem kutatni, hogy hol van Félegyházához a legközelebb szeniorörömtánc. Így csöppentem a kecskeméti csoportba, ahová minden pénteken átjártam. Közben megfogalmazódott bennem, mi lenne, ha megtanulnám és oktatnám itt Félegyházán. Így elkezdtem Budapestre járni szeniortánc-oktató tanfolyamra – mesélt a kezdetekről Julianna, aki ezután nem sokkal elkezdett örömtáncórákat tartani a Szakmaközi Művelődési Házban és a környező településeken is, így Pálmonostorán és Gátéron. Ma már Jászszentlászlón és Kiskunmajsán is örömtáncra tanítja a szépkorúakat.

Kocsisné Móczár Julianna őszintén beszélt arról is, hogy többet készül ezekre a táncórákra, mint korábban egy szakmai órára. Mint mondta, a táncleírásokat szigorúan be kell tartani, ezért otthonában rendszeresen gyakorol az egyik rokonával, aki nem szeret közösségbe járni, viszont szeret táncolni. Vele együtt tanulja meg a táncokat, mielőtt kiáll a tanítványai elé. Azt is elmondta, hogy számára azért fontosak ezek a foglalkozások, mert ezáltal örömet tud szerezni másoknak.

– Igyekszem olyan hangulatban, olyan stílusban tartani a foglalkozásokat, hogy ott mindenki jól érezze magát. Azt látom, hogy ennek a korosztálynak nagyon kevés lehetősége van arra, hogy kikapcsolódjon, közösségben legyen. Ezért is tartom fontosnak a szeniorörömtáncot.

Bárhol járok az országban, ott elmegyek örömtáncolni, azért, hogy lássam, mások hogy csinálják.

Azt tapasztalom, hogy ahol már több éve rendszeresen együtt táncolnak, nagyon jó közösségek alakulnak ki – sorolta tapasztalatait Julianna, aki úgy véli, korosztálya is megérdemeli, hogy legyen a héten néhány olyan órája, amikor elfelejti a világ összes baját.

– Ezeken a foglalkozásokon mindenki a koreográfiára összpontosít, ami valóban segít a kikapcsolódásban. Ha elkalandoznak a gondolataink, akkor biztosan elrontjuk a koreográfiát. Ezek a foglalkozások amellett, hogy örömet okoznak, átmozgatják a táncosok testét, kitűnő agytorna is egyben. A zene lélekemelő hatása pedig köztudott – érvelt Julianna. Arra is felhívta a figyelmet, hogy foglalkozásaikhoz bármikor csatlakozhatnak a kortársak, nem kell hozzá tánctudás, csak egy kényelmes cipő. Bizonyított tény, hogy a rendszeresen végzett szeniorörömtánc jelentősen késlelteti a demencia folyamatát és az Alzheimer-kór kialakulását. Ezért azt javasolja minden kortársának, hogy biztassák egymást, karolják fel a bátortalanokat, és együtt próbálják ki ezt a kellemes és nagyon hasznos táncformát.