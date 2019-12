Közösen ünnepeltek a nyugdíjas tanárokkal

A kilencvenes évektől is régebbre nyúlik vissza az a kedves és nemes hagyomány, hogy a nyugdíjas kollégákat karácsony környékén meghívják egy műsorral egybekötött ünnepségre, vacsorára Kalocsa egyik középiskolájába. Idén félszáznál is több meghívót küldtek ismét a jelenlegi és a jogelőd intézmények volt pedagógusainak, akik közül több mint negyvenen ültek a terített asztaloknál a BSZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma dísztermében, és számos jelzés érkezett az otthon maradóktól is, hogy csak egészségi állapotuk miatt maradnak távol, de lélekben ők is az ünneplőkkel vannak.

Ezt ne hagyja ki! Unod a krumplipürét? Készíts ünnepi salátákat unalmas köretek helyett! Fekete Antal tagintézmény-vezető mondott köszöntőt, és számolt be azokról az örömteli eseményekről, melyek az iskola életében sok pozitív változást hoztak, s egy jelentős szám is elhangzott, az éves költségvetésükön felül az utóbbi három évben több mint 300 millió forintot tudtak karbantartásra és az eszközállományuk fejlesztésére fordítani. Megemlítette az alig egy héttel korábban átadott nagyon korszerű digitális alkotóműhelyt – melyből a megyében összesen kettő van –, melyre egy pályázat segítségével szereztek forrást. A szakgimnázium kilencedik évfolyamosainak karácsonyi műsorában a betlehemi jászoltól a mai kor elszemélytelenedő világába vezetett a történet, melynek végkicsengése az volt, hogy semmilyen elektronikus kütyü, semmilyen gép és virtuális világ nem érhet fel egy személyes találkozással, az egymás iránti törődéssel, egy öleléssel, egy beszélgetéssel, az egymásra fordított idővel. A finom vacsora a BSZC másik kalocsai középiskolája, a Kossuth diákjai és oktatói jóvoltából készült el és került a vendégek elé, a Dózsa pék- és cukrásztanulói pedig apró ajándékkal kívántak boldog karácsonyt az iskola egykori tanárainak.