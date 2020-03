Közös összefogással készítik a szájmaszkokat Lajosmizsén

Önkéntesek varrják a koronavírus-járvány elleni védekezéshez használatos maszkokat Lajosmizsén.

Önkéntesek segítségével készítik a védekezéshez szükséges maszkokat Lajosmizsén – tájékoztatott Basky András, a település polgármestere. Mivel az utóbbi hetekben hiánycikk lett a szájmaszk, de dolgozóikat és a lakosság ellátásában közreműködő munkatársaikat megfelelően szeretnék óvni a járvány idején, az önkormányzat a maga kezébe vette a maszkok készítésének szervezését. Már múlt héten megvásároltak ötven méter anyagot, ami hatszáz maszk elkészítéséhez elegendő. Ezzel párhuzamosan megkeresések érkeztek varrni tudó önkéntesektől, hogy szívesen részt vennének a szükséges mennyiségű maszkok elkészítésben.

Jelenleg 11 varrónő dolgozik azért, hogy a város még felkészültebb legyen a járványhelyzetre. Ekkorra már felajánlások is érkeztek a helyi lakosoktól és vállalkozásoktól, ki alapanyagot, ki a maszkokat, ki pedig maszkokhoz való gumit vagy más egyebet ajánlott fel, ami használható a védekezésben. A maszkokból első körben az önkormányzat intézményei­ben dolgozóknak juttattak, akik számos, a mostani helyzet jelentette többletfeladatot látnak el.

A többi településhez hasonlóan Lajosmizse Operatív Törzse is korlátozó rendelkezéseket hozott a veszélyhelyzet miatt. A polgármesteri hivatalba való beléptetést megszüntették, a művelődési házat, a könyvtárat és a sportcsarnokot határozatlan időre bezárták és ugyancsak lezárták a játszótereket. Az esküvők násznépének számát tíz főben korlátozták, ennek ellenére a napokban megtartottak tíz esküvőt, de sok pár elhalasztotta egybekelésének idejét. Határozatlan időre felfüggesztették a piac és a vásár megtartását is.

Basky András elmondta, hogy a költségvetést újra át kell tekinteni, mert jelenleg csak az önkormányzati intézmények alapműködését finanszírozzák, a védekezés azonban többletterhet ró a városra, aminek az összege még nem ismert. Jelenleg felmérik a szabad munkaerő-kapacitásokat és át kell csoportosítaniuk oda, ahol szorít a cipő, ez elsősorban a szociális és az egészségügyi ágazat. Az étkeztetést folyamatosan biztosítják mintegy 150 gyermek és 70 idős részére. Felhívással fordultak a lakossághoz, melyben kérték őket, hogy értesítsék az önkormányzatot vagy az egészségházat azok a 70 évnél idősebb lakosok, akiknek szükségük van ellátásra, vagy akkor, ha valaki tud olyanról, aki szükséget szenved az ellátás terén. Erre a célra külön formanyomtatvány is található a város honlapján.

Basky András hangsúlyozta, hogy már most nagyon jó tapasztalatok vannak egymás segítése terén, a lakosság szolidáris: sokan tettek felajánlást, hogy a környezetükben élő időseknek segítenek, bevásárolnak, ami nagy könnyebbséget jelent a szociális ellátórendszer számára is. A kialakult helyzetben a helyi önkéntes tűzoltók és a polgárőrség is felajánlotta segítségét. A polgármester elmondta, hogy Lajosmizsén sok vendégmunkás dolgozik, ami ismeretlen faktor a járványügyi kockázat tekintetében. Ezzel kapcsolatban megkeresték az őket alkalmazókat és szállásadókat, hogy a nekik dolgozó külföldiek adatait, elérhetőségeit, külföldi lakcímét, tartózkodási helyét megadják. Arra is kérték a vendégmunkásokat alkalmazó gazdákat, hogy most ugyanazokat alkalmazzák területeiken, akikkel megkezdték a munkát, azért, hogy ezzel is megakadályozzák a csoportok keveredését és csökkentsék az esetleges fertőzések kockázatát.

Basky András hangsúlyozta, hogy az intézkedést nem a külföldi munkavállalók ellen hozták meg, hiszen rájuk szükség van a helyi mezőgazdaság működéséhez, hanem a biztonságot szolgálja. A polgármester tapasztalatai szerint a szállásadók együttműködőek, eddig mintegy 270 vendégmunkás adatait és tartózkodási helyét gyűjtötték össze.