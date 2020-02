Közös összefogás született a hatékony drogmegelőzés érdekében

A hatékony drogprevenció volt a központi témája annak a kerekasztal-megbeszélésnek, amelyet Police Café néven rendeztek meg szerdán Kiskunfélegyházán, a Móra Ferenc Művelődési Központban. A fórumon a helyi szociális, ifjúságvédelmi, egészségügyi szakemberek összegezték a témával kapcsolatos ismereteiket.

Évek óta komoly figyelmet fordítanak a drogprevencióra, a bűnmegelőzésre Kiskunfélegyházán. A rendőrség, az önkormányzat, az ifjúsági és civil szervezetek azon dolgoznak, hogy senki ne váljon bűncselekmény áldozatává vagy éppen bűnelkövetővé Félegyházán. Hogy még hatékonyabb legyen ez a munka, új módszerekre, kreatív eszközökre van szükség – vallja dr. Horváth-Rekedt Gréta címzetes rendőr főhadnagy, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója, akinek kezdeményezésére rendezték meg szerdán a Police Café kerekasztal-megbeszélést.

– Azt tapasztaljuk a kollégáimmal, hogy bárhová megyünk, a droghelyzet központi kérdés. Éppen ezért folyamatosan keressük a lehetőségeket, hogyan tudnánk segíteni, változtatni ezen a téren. Azt gondolom, hogy a Police Café hatékony módszer arra, hogy a különböző szakterületen dolgozó szakembereket összehozzuk annak érdekében, hogy javuljon a helyzet. Arra vállalkoztunk, hogy megpróbáljuk meghatározni azokat az irányokat, amerre érdemes elindulni. Tisztázzuk, hogy kinek mi a feladata, mert gyakran azt érzem, hogy mindent a rendőrségtől várnak el, de a rendőrség nem tudja egyedül megoldani a droggal kapcsolatos problémákat – nyilatkozta hírportálunknak dr. Horváth-Rekedt Gréta.

– Ez a módszer visszaadja a közösségnek a felelősséget és meghatározza a feladatait – vette át a szót dr. Molnár Katalin egyetemi docens, a Police Café-módszer hazai meghonosítója. Mint mondta, az intenzív, négyórás párbeszéd során kirajzolódik, hogy kinek mi a feladata. Erre azért van szükség, mert többnyire mindenki elszeparáltan dolgozik a saját szakterületén, és nincs fórum arra, hogy megismerjék egymás munkáját. – Ha azonban összehozzuk őket, akkor kiderül, hogy ugyanazt a szekeret tolják, és ha összefognak, összeadják a szaktudásukat, a módszereiket, az elszántságukat, akkor sokkal hatékonyabbak lehetnek – vélekedett a Café Kata néven ismertté vált szakember.

A már jól bevált Police Café-módszer Amerikából indult el több mint két évtizede. Hazánkban tizenhat éve alkalmazzák a módszert, melynek dr. Molnár Katalin egyetemi docens volt az elindítója, azóta is nagy lelkesedéssel moderálja ezeket a találkozókat, melyek nemcsak a drogprevencióról szólnak, hanem az adott térség aktuális problémáiról is. Pécsett vetették be először a Police Café-módszert, egy akkori brutális gyilkosságra reagálva. Azóta számos városban alkalmazták nagy sikerrel.

A Police Café után februárban tovább folytatódik a bűnmegelőzési programsorozat Kiskunfélegyházán. Jövő héten hatszáz félegyházi középiskolásnak tartanak baleset-megelőzési előadást a tudatmódosító szerek nélküli közlekedésről. Mindezek mellett tavasszal a városháza pincerendszerében nyitja meg kapuit az a szabadulószoba, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg a cyberbullying, azaz az internetes zaklatás, valamint a drogfogyasztás veszélyeivel a félegyházi diákok.