Közmeghallgatást tartottak Bácsalmáson

Csütörtök délután képviselőtestületi üléssel egybekötött közmeghallgatást tartottak a városháza dísztermében.

Németh Balázs polgármester köszöntője után, rendhagyó módon, az önkormányzathoz tartozó intézmények (Városi Könyvtár és Művelődési Ház, Alapszolgáltatási Központ, Bácsalmási Óvodák, Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft.) bemutatásával kezdődött a rendezvény. A település első embere tájékoztatást adott arról a négypilléres programról, melyet a kisvárosban végeznek a környezet javítása és a letelepedés elősegítése céljából. Ezek a következők: romos házak eltakarítása, letelepedési és ingatlan-felújítási támogatás, valamint az ingatlanok vásárlásának, eladásának a koordinálása a turisztikai iroda közreműködésével. Ismét szó esett az ipari parkról, melyben egy üzemcsarnok is kialakításra kerül. A jelenlegi és a közeljövő beruházásai között szerepel többek között az egykori okmányirodánál egy közösségi tér kialakítása, a volt rakétakilövőnél pedig egy turisztikai látványosság, valamint két fedett árusítóhely létrehozása. A nemzeti és uniós forrásokból sportcsarnok épül a gimnáziumnál, valamint megújulnak az általános iskolai épületek.

A közérdekű kérdések és javaslatok során három felszólalás és egy lakossági bejelentés szerepelt. Ezekből kiderült, hogy ezen a bácskai településen is nagyon fogy a lakosság száma, szükség lenne termelési értéket előállító beruházásokra is. Több éves gond az utcák, de különösen a Kossuth utca rossz állapota. Ehhez a témához kapcsolódóan szó esett a tervezett közlekedésirend-változásokról is. Az egészségügy területén a kardiológiai ellátással kapcsolatban tettek észrevételt az illetékes szakemberhez. A lakosok nincsenek megelégedve a zöldhulladék elszállításával és a városban tapasztalható fűnyírásokkal sem. Ismét szóba jött az ivóvíz minősége, ami időnként sok bosszúságot okoz a fogyasztóknak a kellemetlen színe és szaga miatt. Többen is kifogásolták a háziorvosi rendelőkben alkalmazásra kerülő WC-használati gyakorlatot. A felvetett problémák nagy része visszatérő, lényeges változtatások nem igen történnek – vallják azok, akik részt vesznek a közmeghallgatásokon és elmondják a véleményüket.