Közmeghallgatást tartott a szabadszállási testület

Közmeghallgatást tartott szerdán Szabadszállás képviselő-testülete. A rendezvényen kevesen éltek a lehetőséggel, hogy személyesen elmondják közérdekű észrevételeiket és javaslataikat a város dolgaival kapcsolatban.

A közmeghallgatás kezdetén Csajkó János rendőr alezredes, a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának vezetője ismertette a település közbiztonsági mutatóit.

– Az idei esztendőben kilencvenöt bűncselekményt regisztráltunk Szabadszálláson, ami a kapitányság esetszámának a 22 százalékát teszi ki. Ezek zömében kisebb betörések, lopások voltak. A kábítószerrel való visszaélés, valamint a testi sértések száma elenyészőnek mondható. Az ittas vezetés viszont továbbra is kockázati tényezőnek számít a településen – fogalmazott Csajkó János.

Az önkormányzat és a képviselő-testület 2020/2021. évi munkájáról, eredményeiről Darabos József polgármester számolt be a lakosságnak, egyben vázolta a jövőre vonatkozó terveket, feladatokat is.

– A tavalyi év végén adták át a sofőrpihenővel is ellátott buszpályaudvart, ami a településen élők utazási körülményeinek javítását hivatott szolgálni. A létesítmény üzemeltetését a Volánbusz Zrt. vette át. Felépült az új bölcsődei szárny, a mesevilágot megidéző mézeskalács ház formáját öltötte magára. Az épületben két új csoportszobát alakítottak ki. Folytatódott a város szegregációval érintett területeinek rehabilitálása is, így a több mint háromszázmillió forintos keretből 14 szociális bérlakást alakítottak ki, megújul a régi óvoda épülete, melyben a polgárőrség találhat otthonra, emellett pedig a Mátyás király téri lakótelepen 15 ezer négyzetméteres zöldfelület megújítása is folyamatban van – sorolta a városvezető.

Darabos József kifejtette, hogy hosszú évek után sikerült betölteni a tartósan üres háziorvosi praxisokat Szabadszálláson, és az eddig üres fogorvosi állást is betöltötték.

A LEADER-pályázaton elnyert támogatásból újult meg a balázspusztai ravatalozó épülete, illetve új közösségi tér épült a Rozsnyai Mátyás tér melletti területen, főleg a kisgyermekes családok örömére. A pályázati sikernek köszönhetően a közétkeztetést biztosító Nagyvendéglő megújításának második ütemében a külső elemek felújítására közel százmillió forintot költött az önkormányzat.

– A közeljövőben számtalan teendő vár még ránk. Kiemelt feladatunknak tekintjük a járóbeteg-szakellátás megfelelő, a betegek igényeit, valamint a kor követelményeit is figyelembe vevő elhelyezését. Elképzeléseink szerint az új betegellátó intézmény a volt gyógyszertár és a helytörténeti gyűjtemény helyiségében kaphatna helyet. Terveink közt szerepel a város belterületi úthálózatának fejlesztése, mely a jövő év elején el is kezdődhet. Pályázati siker esetén a Szabadszállás–Kunadacs közötti összekötő út rekonstrukciója is megvalósulhat – vázolta Darabos József.

A beszámolót követően két hozzászólás hangzott el. Varga Imre a dűlőutak állapotát nehezményezte, jelezve, hogy több helyütt a belógó fák megnehezítik a munkagépek közlekedését. Vér László az illegális szemétlerakókra hívta fel a városvezetők figyelmét. Darabos József a felvetésekre reagálva elmondta, a külterületi utak rendbetételére korlátozott lehetőségei vannak az önkormányzatnak. Az állapotuk fenntartása nemcsak a város feladatát kellene képezze, hanem a földtulajdonosokét is.

– Az idei évben közel ötmillió forintot nyert a város az önkormányzati tulajdonú területeken lévő illegális szemétlerakók felszámolására a Belügyminisztérium Tisztítsuk meg az országot! program pályázatán. Az elnyert támogatási összegből idén négy területet tudtunk tehermentesíteni. Ennek ellenére a probléma nem szűnt meg, de folyamatosan dolgozunk azok megoldásán, ezért terveink között szerepel egy hulladékudvar jövőbeni kialakítása is. A létesítmény megléte azonban nem jelent biztosítékot környezetünk hulladékmentesítésére. A megoldás kulcsa a szemléletváltás lehet – emelte ki Darabos József polgármester.