Idén is állítanak karácsonyfát Kecskemét főterére

Közeledik... egyre jobban közeledik a karácsony, holott nemrég még fürdőruhában sütkéreztünk a magyar tengernél. Mégis eljön, és mi sem természetesebb: Kecskemét önkormányzata idén is szeretne karácsonyfát állítani a Főtéren, ehhez pedig a lakosság segítségét kérik.

A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. szerkesztőségünkhöz is eljuttatta közleményét, miszerint az önkormányzat az idei, rendhagyó évben is szeretne felállítani egy karácsonyfát Kecskemét főterén, melyhez a lakosságra is szükség van.

A felhívás így hangzik: „amennyiben az Ön kertjében áll egy szép, arányos felépítésű, dús ágazatú fenyőfa, amelyet szívesen felajánlana és látna a város közös karácsonyfájaként, akkor ezt a szándékát kérjük, hogy november 1-ig jelezze Társaságunk felé.”

Az elmúlt év választott karácsonyfája a Petőfi városból érkezett a Főtérre. A 35 éves fa rendőri felvezetést is kapott a felállítás idejére.

A fa kiválasztásánál természetesen idén is felmérik a kivágás és a szállítás lehetőségeit, hiszen fontos, hogy biztosan sérülésmentesen kerüljön a fa Kecskemét főterére.

A kivágás és a szállítás költségeit az önkormányzat vállalja.

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a

e-mail: [email protected]

telefon: 0676/500-606/3-as mellék

Borítóképünk illusztráció.