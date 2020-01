Közelebb kerülhettek a digitális eszközökhöz

– Nagy sikere van a 3D nyomtató nak, az egyik család például sütikiszúrót tervezett és nyomtatott a készülékkel, az iskolások pedig egyedi kulcstartókat készítettek – részletezte az igazgatónő. Az Utazó Digitális Élményközpont is a program keretében érkezett szerdán a bugaci művelődési házba, ahol délelőtt az iskolások, délután pedig a felnőttek ismerkedhettek a technológia új vívmányaival, így például a legórobotokkal, drónokkal, virtuális szemüveggel és persze a 3D nyomtatóval. Az élménybusz munkatársai először az eszközök történetéről tartottak előadást, majd pedig a gyakorlatban is bemutatták azokat.

A digitális pontok mentorai pedig a helyi igényeknek megfelelően segítik a lakosságot, különböző tanfolyamokat tartanak, hogy megtanítsák a digitális eszközök használatát. A programnak köszönhető az is, hogy egy 3D nyomtatót kaptak egy hónapos használatra. Két hétig a könyvtárban, két hétig pedig a művelődési házban ismerkedhetnek a készülékkel a bugaciak.