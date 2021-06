Megszépül a kunszentmiklósi főtér, felújítják a sportcsarnokot is

Folytatódik Kunszentmiklós város főterének felújítása. A közel 100 millió forintos projekt keretében valósul meg a sportcsarnok és a Szent Erzsébet tér rehabilitációja.

A beruházás keretében a város gimnáziuma melletti parkolótól kezdve indul a felújítás. A szakemberek zöld sávot építenek ki a területen, amit gömbfákkal és sok virággal díszítenek. A zöldítési program során a műszaki áruház előtti hatalmas aszfaltozott terület is modernebb külsőt kap. Az előzetes tervek szerint párhuzamos és akadálymentes parkolókat alakítanak ki, a széles járdák mellett a kerékpáros forgalmat támogatva számos kerékpártároló is készül. Az áruház előtti részt egy zöldsávos magas ágyás díszíti majd. Az egykori hatszögmedencés díszkút is eredeti formájában újjáépítésre kerül a Szent Erzsébet téri park előtt – mondta el hírportálunk érdeklődésére Vörös István, a polgármesteri hivatal városüzemeltetési csoportjának műszaki ügyintézője.

A mostani, évtizedek óta használaton kívüli kutat az 1930-as években fúrták. A műszaki vizsgálatok elvégzése után az önkormányzat szeretné újra üzembe helyezni. A kút mellett egy mindenki által használható fedett pavilon készül, alatta kézművesek és termelők árusíthatnak, valamint a helyi termékeket népszerűsítő programot is szervez majd a pályázat keretében az önkor­mányzat.

– Amikor az árusítás szünetel, a bútorokra le lehet ülni, az utcabútorok kialakítása olyan lesz, hogy azok alkalmasak a fiatalok „bandázására”. A pavilon mellett további padok és egy nyomógombos ivókút is készül. A parkon áthaladó járda mellett Szász Károly, a Dunamelléki református egyházkerület püspöke munkásságát bemutató ismeretterjesztő táblát létesítünk. A nagy ABC-nél már elkészült az új parkoló, ami közvilágítást is kap, a parkkal együtt. A tervben van a Baksay út melletti járda felújítása és mini játszótér kialakítása. A felújításban érintett területen a közvilágítás is megújul, és a gyengeáramú hálózat a föld alá kerül – ismertette a beruházás részleteit Lesi Árpád polgármester.

A kivitelezési munkák tavasszal kezdődtek, átadás az ősz elejére várható.