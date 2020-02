Közel százéves járműveket is várnak a járműkiállításra

Idén is megrendezik Kalocsán a Veterán Jármű Kiállítást, melyre az ország minden részéről érkeznek koros járművek. A legidősebb ezek közül előreláthatóan egy 1927-es Victoria motorkerékpár lesz.

A Magyar Veterán Motorok Baráti Köre kalocsai csoportja hetedszerre rendezi meg a Veterán Jármű Kiállítást, ami kezdetben – csak kétkerekűek szabadtéri tárlatával – a városi majális kísérőprogramja volt. Az első egy-két alkalom után kiderült: a motorcsodák már önmagukban is akkora közönséget vonzanak, hogy érdemes számukra önálló eseményt szervezni, illetve bevonni a kínálatba autókat, kerékpárokat, katonai és egyéb járműveket. Pusztai József, a szervezők képviseletében elárulta: az idei rendezvény még éppen hogy, de el fog férni a mostanra bejáratott helyszínen, az Érsekkertben.

– A csoportunkban mindenféle foglalkozású ember szerepel, a festőtől az orvosig. Ők mind olyan személyek, akik gyűjtők és a veterán motorok szerelmesei. Jelenleg húsz tagunk van, de nem vagyunk bejegyzett csoport. Teljesen önerőből, saját zsebből dolgozunk a rendezvényeinken – mutatta be röviden a baráti kört Pusztai.

– Az ilyen események megszervezésére is a veterán járművek szeretete vesz rá minket: szeretnénk a kiállítás által kötődést kialakítani köztük és a fiatal közönség között. Egyre kevesebb ilyen jármű van, egyre kevesebbel lehet találkozni, ezért érdemes csinálni, mert ez is a kultúra része – vallja.

Akik a tavalyi kiállításon megjelentek, már akkor kérdezték, hogy jöhetnek-e a következőre, így a gyűjtőkön már nem fog múlni, hogy mind gazdagabb legyen a kínálat, nyugtázta a szervező, hozzátéve: remek partnernek bizonyult az önkormányzat is, amely ingyenesen bocsátotta rendelkezésükre az Érsekkert belső parkolóit. Az már most biztosnak tűnik, hogy a kiállításon láthatóak lesznek 70–80 éves Mercedesek és Citroënek, legalább ugyanennyi idős motorok (nyugati országokból és a keleti blokkból is), valamint 1910-es évekből származó, még mindig működő stabil motorok.

A kiállításon egyébként különböző elismerő címeket is adományoznak. A veterán klubok tagságából összeálló zsűri többek között olyan kitüntetéseket ad, mint a legszebb keleti motor, vagy a legszebb nyugati autó, magyarán egyfajta szépségversenyt hirdetnek a járművek számára. Csak egyetlen technikai díj van, fűzte hozzá Pusztai, a legmesszebbről, lábon – vagyis még üzemképes és a helyszínre országúton – érkezett jármű. Ha a legöregebbnek is járna díj, akkor tavaly egy 1917-es motorcsónak vitte volna el, mesélte, megjegyezve: arra számít, hogy az idei rendezvényen is megjelennek majd közel százéves eszközök. Ezek egyike egy 1927-es, üzemképes Victoria motorkerékpár lesz Orosházáról, árulta el.