Közel 43 ezer néző volt a Ciróka előadásain

A Rigócsőr királlyal ünnepélyesen elköszönt szerdán a nézőktől a Ciróka Bábszínház társulata, persze csak erre az évadra. Már csak a nyarat kell kivárni, és jön Harisnyás Pippi, valamint Óz, a nagy varázsló.

A nagy sikerű Rigócsőr király volt a nyári szünet előtti utolsó darab a Ciróka Bábszínházban. A teátrum ünnepélyes évadzáróján Kiszely Ágnes igazgató köszöntötte röviden a gyerekeket, akiket rögtön invitált is az új szezon előadásaira. Ősztől ismét érdemes lesz követni a Ciróka műsorát, hiszen újabb izgalmas alkotások várnak majd a nézőkre: színre viszik Óz, a nagy varázsló és Harisnyás Pippi történetét is. De érdekesnek ígérkezik majd a Budaörsi Latinovits Színházzal közös darab, a Titoktündér is, amelyet Kuthy Ágnes, a Ciróka főrendezője jegyez majd.

A most zárult évadban a ­Ciróka Bábszínház saját darabjait és a vendégelőadásokat – összesen 495 előadást – 42 819 néző látta, a bérletesek száma pedig újra megközelítette a 7 ezret, egész pontosan 6885-en vásárolták meg. De Kiszely Ágnes nem csak ennek örül, több dolog miatt is sikeresnek ítéli az elmúlt kilenc hónapot.

Mint kiemelte, ismét megújult bérletajánlatuk: míg tavaly a háromból egy előadást választhattak ki maguk a bérletes nézők, ebben az évadban valamennyi darabból válogathattak, „szabadszedés” volt, és ezt pozitívan fogadta a közönség.

Októberben ismét Kecskemétre költözött a hazai bábszínházi világ: a Ciróka immár tizennegyedik alkalommal adott otthont a Magyarországi Bábszínházak Találkozójának. Ahogy az ilyenkor megszokott, a szakma gyakorlatilag valamennyi képviselője jelen volt, igazgatók, művészeti vezetők, rendezők, tervezők, dramaturgok, zeneszerzők, bábszínészek, sőt a Színházi Kritikusok Céhének több tagja is. Emellett érkeztek vendégek Kolozsvárról, Marosvásárhelyről, Nagyváradról, Sepsi­szentgyörgyről, Szatmárnémetiből, Rozsnyóról.

2017 őszén a cirókások újraélesztették a korábbi hagyományt, és ismét havonta ellátogatnak a megyei kórház gyermekosztályára egy-egy előadással, ez most is így volt. Sőt, karácsony előtt a József mondá Máriának című darabot a nagytemplomban és a Szent Család plébánián is eljátszották. Különleges, hosszú időre szóló élményt jelentett az idős nézőknek és bábszínészeknek egyaránt a Platán otthonbeli vendégjáték.

A Ciróka Bábszínház hosszú ideje rendszeres résztvevője a Deszkának, azaz a kortárs magyar drámák debreceni seregszemléjének. Ezúttal a Gimesi Dóra által írt, egy izgága kisangyalról szóló, Hogyan fogjunk csillagot? című előadásukat vitték el a cívis városba, a Csokonai Színházba.

A Múzeumok Éjszakáján is várja majd a vendégeket a Ciróka Bábszínház

Bár az ünnepélyes évadzáró megvolt, a társulati tagok­nak még kicsit várniuk kell a nyári szabadsággal. Június 14-én a marosvásárhelyi Ariel Ifjú­sági- és Gyermekszínházban, egy ünnepségsorozat záróprogramjaként mutatják be A lepkeoroszlán című előadást, amely 2018-ban elnyerte a Kaposvári Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálé legjobb gyerekelőadásért járó Üveghegy-díjat. És a Múzeumok Éjszakáján is nyitva lesznek a Ciróka kapui: este 8-tól bábkoncert lesz az udvaron, 21 órától Macskablöff a Kisteremben, 22 órától Hamlet királyfidráma a Nagyteremben, utána pedig Sex In The Black Hole koncert az udvaron.