Közadakozásból épül meg a lakitelki Hétboldogasszony-emlékhely

Szűz Mária előtt tisztelegnek azzal az emlékhellyel, amely Dombi Sándor kezdeményezésére, közadakozásból valósul meg Lakiteleken, a Templom téren. A hét főbb Mária-­ünnepről elnevezett Hét­boldogasszony-emlékhely felszentelését a tervek szerint augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján tartják.

– A Boldogasszony-kultusznak, Mária-tiszteletnek hazánkban már Szent István király uralkodása előtt is nagy hagyománya volt. Nem véletlen, hogy Szent István király Szűz Mária oltalmába ajánlotta Magyarországot – nyilatkozta a baon.hu-nak Dombi Sándor, az emlékhely ötletgazdája. Elmondta, bár református vallású, a Mária-tisztelet fontos szerepet tölt be az életében. Azt is hozzátette, hogy abban a korban nőtt fel, amikor a vallási élet háttérbe szorult, de középiskolásként olyan társaságba csöppent, melynek tagjai által közel kerülhetett Istenhez. Az emlékhely megvalósításában az motiválta, hogy megerősítse a Boldogasszony-kultuszt Lakiteleken. Mint mondta, azt látja, hogy a mai társadalom egyre jobban eltávolodik a hagyományaitól, így a Mária-ünnepektől is. Abban bízik, hogy az emlékhely közelebb viszi az embereket Szűz Máriához és általa Krisztushoz is.

Az emlékhely már majdnem teljesen elkészült. Az ősi körkápolnát mintázó építmény közepén áll majd egy diófából faragott, ember nagyságú Mária-szobor, amit Harascsák Csaba lakiteleki kötődésű fafaragó művész készített el. A szobrot jelenleg a katolikus templomban őrzik. A kápolna a hét Boldogasszony-ünnepet szimbolizálva hét oszlopon, támíven áll. Az összekötő boltíveken pedig a helyi keramikus, Czinege Edit által készített kerámiák jelenítik meg a hét Mária-ünnepet. Az épület tetejét kívülről a Szent Korona díszíti majd, jelképezve, hogy Szent István Mária oltalmába ajánlotta hazánkat. Az emlékhelyet a kecskeméti 7. Dimenzió Építésziroda építésze, Bozsódi Csaba tervezte és a helyi ácsmester, Szűcs Pál kivitelezte.

Azt is megtudtuk, hogy Dombi Sándor kezdeményezését pozitívan fogadták a helybeliek, így valósulhat meg közadakozásból. Jótékonysági bált is rendeztek, melynek bevételét szintén erre fordították. Lezsák Sándor, a körzet országgyűlési képviselője és családja is támogatta a megvalósítást. A honatya közbenjárásával az Emberi Erőforrások Minisztériuma is hozzájárult az emlékhely kivitelezéséhez. Az adománygyűjtést a Lakiteleki Faluszépítő Egyesület bonyolította le – részletezte Dombi Sándor. Tőle azt is megtudtuk, hogy az már csak utólag derült ki, hogy az emlékhely ott épült fel, ahová eredetileg Lakitelek első templomát is tervezték. Hogy végül miért nem azon a helyen épült meg, azt nem tudni. Az azonban biztos, hogy a helyi katolikusok a jövőben az emlékhelyen tartják meg a Mária-­ünnepeket.