Kovács Kitti a természetes megjelenés híve

Ősszel indul lapcsaládunk Tündérszépek 2020 szépségversenye, melyre már várjuk a lányok jelentkezését. Érdemes mielőbb nevez­ni a www.tunderszepek.hu oldalon, hiszen akik már most jelentkeznek, ott lehetnek az első, augusztus végén kezdődő fotózásunkon. A Miss Balaton tavalyi döntőse, Kovács Kitti szerint minden versenyző nyer.

Kovács Kitti idén már csak szurkolni megy a Miss Balatonra, mert egy kedves barátnője az ő bátorítására indult el. Szerinte annyira nagy élmény a versenyzés, hogy bármikor újra belevágna, ezért a Tündérszépek leendő mezőnyét sem biztatja másra: mihamarabb jelentkezzenek, aztán élvezzék ki és szerezzenek tapasztalatokat! A kalocsai lány hangsúlyozta: már azzal nyernek a jelöltek, hogy aktívan mozogni kezdenek és egészségesebb életmódra váltanak.

A legfontosabb a minél természetesebb megjelenés, illetve a fehér liszt és a cukor elhagyása, figyelmeztetett.

– 2014-ben egyszer már megpróbáltam a Miss Balatont, de akkor még nem álltam készen rá, nem volt elég önbizalmam – emlékezett vissza. Mint mondta, nála tényleg sokat számított, hogy az eltelt néhány évben érettebbé vált, ha tetszik, felnőtt a feladathoz. – Aki egy ilyen pályán elindul, az több versenyen is részt vesz, mivel minél többre elmegy, annál magabiztosabb a zsűri előtt és a színpadon – summázta.

Kitti szerint minden lány titkos vágya, hogy szép ruhakölteményben pompázik egy színpadon és koronát tesznek a fejére. Ha ez azzal párosul, hogy az embert biztatják is az indulásra, akkor lassan megérhet a gondolat a jelentkezésre. A verseny pedig mindenkinek jót tesz: a cél érdekében ő is megváltoztatta az étrendjét és sportolni kezdett, ami eleve pozitívan változtatta meg az életét. Az pedig már csak hab volt a tortán, hogy milyen sokan szurkoltak neki: ismerősök és ismeretlenek is folyamatosan biztatták, rengeteg támogató üzenetet kapott.

A versenyzés persze nemcsak a rutinszerzés és az óhatatlanul szükséges életmódváltás miatt hasznos, hanem új karrierlehetőségeket is jelenthet. Esetében a Miss Balaton által szervezett eseményeken kapott hoszteszmunkák hoznak pluszbevételt, de „az már teljesen egyedi, hogy ki hogyan alakítja az életét”, hiszen kizárólag erre is lehet építeni, ha a versenyzők a szépségiparban akarnak dolgozni, mutatott rá.

– Minél hamarabb jelentkezzenek, ne várjanak vele éveket, mire részt vesznek egy szépségversenyen! Ha most érlelődik bennük a gondolat, akkor most rögtön kezdjék el és induljanak, hiszen ebből is tapasztalatot nyernek majd – biztatta a lányokat Kitti.

Praktikus tanácsként hozzáfűzte: mielőbb érdemes dolgozni a narancsbőr megelőzésén vagy eltüntetésén, és mindenki igyekezzen természetes maradni. Kiemelte például: a nagyobb műkörmöket és a póthajat felejtsék el, sőt, minél természetesebb színt válasszanak azok is, akik festetik a hajukat.