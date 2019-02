Kotrással segítik a víz folyását a Dong-éri-csatornánál

Megkezdődött a Dong-éri-csatorna mederkotrása, amire azért van szükség, mert az utolsó kotrás óta eltelt négy-öt évben a gyékény szinte teljesen benőtte a medret. Ez pedig akadályozza a víz folyását, illetve a csatorna feltöltődésével a nyílt vízhez kötődő élővilág is eltűnik.

A kotrógép nyomában felhalmozódott iszapban különféle vízi állatok találhatók, természetvédelmi szempontból legfontosabb a réti csíkhal. Greguss Viktortól, a Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület alapítójától megtudtuk, hogy a csíkhal régen elterjedt halfajta volt Halason is. A mocsarak lecsapolása és a folyószabályozások miatt azonban vészesen megfogyatkozott az állomány. Népszerű foglalkozás volt a csíkászat, vagy más néven pákászat.

A pákászok járták a mocsarakat és vesszőből készült, körte alakú halfogókkal gyűjtötték be a halakat. A gasztronómiában is fontos szerepe volt a halfajtának, hisz zsíros húsuk kiválóan alkalmas pörköltnek. A 19. század második felében a háziasszonyok gyakran készítettek belőle káposztás csíkot, csíkpörköltet, csíkpaprikást és csíklevest is.