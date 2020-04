Kötelező maszkot viselni a piaci árusoknak Kecskeméten

Szombattól kötelező lesz maszkot viselniük a piaci árusoknak Kecskeméten – döntött pénteken a helyi operatív törzs. Jövő héten kinyithat a szabadidőközpont, az arborétum és a Nyíri erdő, de a május 1-jei hosszú hétvégére javasolják az újbóli bezárásukat.

A városi operatív törzs pénteken úgy döntött, hogy „ajánlja a város lakosságának a közforgalom számára nyitva álló zárt terekben (például tömegközlekedési eszköz, piac, üzlet, gyógyszertár, posta) történő tartózkodás során a maszk viselését”. Az operatív törzs kéri, hogy az ilyen jellegű létesítmények üzemeltetői lehetőség szerint biztosítsanak maszkot a lakossági szolgáltatást nyújtó munkatársaik részére.

Az operatív törzs úgy döntött, hogy az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet igazgatója tegye kötelezővé az üzlethelyiség- és asztalbérlők részére a maszk viselését a piaci árusítás során április 25-étől, azaz szombattól.

Felkérték a Hírös Sport Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és a KEFAG Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Benkó Zoltán Szabadidőközpontot, a Kecskeméti Arborétumot és a Szent Hubertus Parkerdőt (közismert nevén Nyíri erdőt) nyissák meg hétfőtől csütörtökig, Az operatív törzs a május 1-jei hosszú hétvégén a látogatók várhatóan magas létszámára tekintettel nem javasolja ezeknek a területeknek a nyitva tartását. Azt ajánlják az idelátogatóknak, hogy egyedül, vagy velük közös háztartásban élőkkel menjenek, és hogy viseljenek maszkot.

Az operatív törzs felkérte a Kecskeméti Városrendészet intézményvezetőjét és a Kecskeméten működő polgárőr egyesületek vezetőit, hogy a megjelölt helyszíneken fokozottan ellenőrizzék a kellő távolságra vonatkozó szabályok betartását.

Éjszaka ismét nem lehet kimenni az utcára, csak indokolt esetben

Szemereyné Pataki Klaudia kecskeméti polgármester ismét elrendelte a múlt hétvégi intézkedéseit. Azaz péntek éjféltől szombat reggel 6-ig, szombat este 10 és vasárnap reggel 6, valamint vasárnap este 10 és éjfél között tilos közterületen tartózkodni.

Kivételt képez az éjszakai közterületen való tartózkodás tilalma alól a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség teljesítése, valamint az is, ha valaki gyógyszertárba megy, vagy sürgősségi orvosi ellátást vesz igénybe. A polgármester azt is elrendelte, hogy a szabadban sportolni csak egyedül, vagy ugyanazon háztartásban élőkkel lehet, ugyanez vonatkozik a szabadidős célú gyalogos közlekedésre és a háziállat sétáltatására is. Eközben másoktól legalább 2 méter távolságot kell tartani.

A Homokbányán lévő Bringa Park fedett és szabad területein sem szabad tartózkodni péntek éjféltől szombat reggel 6-ig, szombat este 7 és vasárnap reggel 6, valamint vasárnap este 7 és éjfél között. A Budai utcai piacot szombaton és vasárnap a 65 év felettiek 10 és 12 óra között, a 65 év alattiak 6 és 10 között, valamint 12 óra után látogathatják.

– Aki az e rendeletben foglalt korlátozásokat megsérti, az a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, vele szemben alkalmazni kell a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményiről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat. A rendeletben meghatározott korlátozások betartását a rendőrség, a városrendészet és a polgárőrség ellenőrzi – közölte Szemereyné Pataki Klaudia.