Köszönetet mondtak a Baján szolgáló katonáknak

Pénteken délelőtt felkereste a Baján szolgáló katonákat Zsigó Róbert államtitkár, Baja és térsége országgyűlési képviselője, valamint Kámánné dr. Bari Bernadett képviselő.

A járványhelyzet miatt Baján állomásozó és a Bajai Szent Rókus Kórházban szolgálatot teljesítő katonákat kereste fel péntek délelőtt Zsigó Róbert államtitkár, Baja és térsége országgyűlési képviselője, valamint Kámánné dr. Bari Bernadett önkormányzati képviselő, a helyi Fidesz-frakció vezetője. Mindketten köszönetet mondtak a katonáknak áldozatos munkájukért.

A Magyar Honvédség 5-ös Bocskai István Lövészdandár Hódmezővásárhelyi szervezetétől érkezett katonákkal a Ciszterci Házban találkoztak az elöljárók, őket Mogyoró László őrnagy kórházparancsnok és Greksza János főtörzsörmester logisztikus üdvözölte. A különleges eseményen részt vett Dr. Tóth Gábor főigazgató is, aki elmondta, hogy mindenki nagyon szépen beilleszkedett, a kollégák elégedettek a katonák munkájával, hozzáállással.

– Különleges adventet élünk most meg, mert sokkal kevesebbet tudunk találkozni akár a szeretteinkkel, akár másokkal. Csak néhány olyan rendezvény van, ahol köszönteni tudjuk egymást a közelgő ünnepek kapcsán. Mindenképpen fontos volt, hogy azoknak a katonáknak is meg kell köszönni a munkáját akik ide vannak vezényelve a Bajai Szent Rókus kórházba és segítenek, részben a kórházban dolgozóknak, részben az oda érkező betegeknek abban, hogy megfelelő ellátásban részesüljenek. Köszönetet mondtunk azért a munkáért, amit elvégeztek és így, a szabályokat betartva is kívántunk nekik boldog, áldott ünnepet – mondta lapunknak Zsigó Róbert államtitkár, Baja és térsége országgyűlési képviselője.

Kámánné Dr. Bari Bernadett is kifejezte köszönetét és elismerését a haza szolgálatában lévőknek, végül egy kis figyelmességgel kedveskedtek a jelenlévőknek.

– Mindannyiunk számára ismeretes, hogy ebben a nehéz időszakban vannak olyan emberek, akik erőn felül teljesítenek, és kifejezetten azon dolgoznak reggeltől estig, hogy az óvintézkedéseket betartassák az állampolgárokkal. Ez nagyon nagy megterhelést és munkát jelent számukra. Ezt az embert próbáló feladatot legtöbben a saját szülővárosuktól távol végzik és dolgoznak értünk, a bajaiakért. Köszönet érte – hangsúlyozta Kámánné dr. Bari Bernadett képviselő.