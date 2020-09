Korszerűbbé vált a borotai egészségház

Átadták Borotán a megújult egészségházat, a felújított Petőfi utca útburkolatát, az önkormányzat felújított szolgálati lakását, valamint az újonnan épült gyalogutat a temetőben. A négy beruházás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Magyar Falu Program keretében való­sult meg.

Négy beruházás átadását tartották meg Borotán az elmúlt hét végén.

A Petőfi utcában található egészségház energetikai korszerűsítése során hőszigetel­ték a külső homlokzatot, a födémszerkezetet, utóbbit húsz centiméter vastag ásványgyapottal vonták be, ettől azt reméli az önkormányzat, hogy az épület energiafogyasztása jelentősen csökkenni fog – mondta Kisné Tóth Renáta polgármester. Hozzátette, hogy a felújítás során a mozgáskorlátozottak számára kerekesszékkel is megközelíthetővé alakították át az épület főbejáratát, valamint akadálymentes mosdót is építettek. A beruházás teljes költsége közel 21 millió forint volt, ebből a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán eredetileg valamivel több mint 19 millió forintot nyert az önkormányzat, időközben azonban a 2,4 millió forint többletköltséget is jóváhagyták, az önkormányzat pedig 1,88 millió forint önerőt biztosított a beruházáshoz.

A Magyar Falu Program keretében korszerűsítették az önkormányzat Szent István utcai szolgálati lakását is, erre 20,75 millió forintot nyert a település. A község központjában az 1930-as években hagyományos szerkezetek alkalmazásával épült cserépfedésű ház régóta renoválásra szorult. A felújítási munkálatok során kicserélték a külső nyílászárókat, szigetelték a homlokzatot, a födémszerkezetet és az épület aljzatát. Az épületgépészeti és villamos munkák során a korábbi konvektoros fűtőtesteket kondenzációs kazánnal üzemelő központi fűtésrendszerre cserélték, elvégezték a szükséges elektromos munkákat és a felújítási munkákhoz kapcsolódó vakolatjavítást, festést, mázolást a szakemberek, valamint kibővítették az épületet egy fedett terasszal is. A felújított szolgálati lakásban a helyi iskola igazgatója fog lakni.

Elkészült a Petőfi Sándor utca burkolatmegerősítése is, amire a Magyar Falu Program keretében nyert 21 millió forintot a borotai önkormányzat, melyet további 900 ezer forinttal egészített ki a település. A beruházás során nyolcszáz méter hosszan újították fel a Petőfi utcát. A régi aszfaltburkolat már kipergett, néhol kikátyúsodott, ezért halaszthatatlan volt a rendbetétele. A teljesen tönkrement felületeket az útalapig visszabontották, majd új aszfaltréteggel borították. Az útcsatlakozások a lekerekítő ívek végéig, a burkolt kapubejárók az útpadka szélességében átépültek, valamint az útburkolat két szélén harminc centiméter szélességben kiigazították azt.

Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő borotai régi temetőben térkő burkolatú járda épült háromszáz négyzetméteren a Magyar Falu Program pályázatán nyert 4,27 millió forintból. Mostantól a temetőbe, illetve a sírokhoz való eljutás az idősebbek, mozgásukban korlátozott személyek számára is elérhetővé válik, mindamellett a fejlesztés esztétikailag is sokat javít a település képének arculatán – emelte ki a polgármester, aki elmondta azt is, hogy egy külön pályázati forrásból a temető körüli kerítést is sikerült megépíteni.