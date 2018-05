Koronglövészettel és trófeaszemlével majálisoztak a szabadszállási vadászok

Fegyverdörgéstől volt hangos szombaton a szabadszállási határ. Koronglövészettel indult ugyanis a szabadszállási Bársony István Vadásztársaság idei majálisa.

A puskaropogást követően a résztvevők a vadászház udvarán gyülekeztek, hogy leróják kegyeletüket elhunyt társaik emléke előtt. A kopjafát a vadászkürt, majd a vadászhimnusz elhangzása után a társaság elnökei, Pásztor József és Csaplár Károly koszorúzta meg.

– Társaságunk éves rendszerességgel rendezi meg a vadászmajálist. A családias hangulatú rendezvényen tagjaink egyebek mellett lövészversenyen adtak számot tudásukról, de megcsillogtathatták főzőtudományukat is. A bográcsokban különleges, vadhúsból készült, különböző fűszerezésű, és praktikákkal készült ételek készülnek. A programban szakmai továbbképzés is szerepelt, a vadnyomok, vadjelek beazonosítása, felismerése, a trófeapárosítás még a tapasztalt vadászoknak is fejtörést okozott. A gyermekeket különböző ügyességi versenyek, íjászat, csirkefogó verseny várta – mondta el lapunk érdeklődésére Kemenes Miklós, a vadásztársaság természetvédelmi felelőse.

Az ünnepélyes pillanatokat követően két őzbak került terítékre. Az idei esztendőben elejtett vadak átlagsúlyáról, elejtésük körülményeiről Csaplár Károly fővadász beszélt. Elmondta, igazi nagy bak idén még nem került puskavégre, a vadászok általában 300-320 grammos trófeákkal tértek haza. A vadásztársaság területén sokkal nagyobb, 400-500 grammos trófeák is vannak, ám ilyen bakokat idén még nem sikerült elejteni.

A második alkalommal megrendezett trófeaszemlén az elmúlt hónapban puskavégre kapott harmincnyolc őzbak „díszét” tekinthette meg a hozzáértő közönség.

– A szabadszállási Bársony István Vadásztársaság 16 ezer hektáron gazdálkodik. A feladatokat négy főállású vadász látja el. Fő vadjaink a fácán, az őzbak, a nyúl. A vadállomány szaporulata kielégítő, a márciusi havat egyedül a nyúlállomány sínylette meg. Társaságunk területe apróvadas, ahol kis számban, de élnek vaddisznók is. Vadászaink éves viszonylatban több mint száz példányt lőnek ki, mivel a vaddisznó az apróvadak legnagyobb ellensége, illetve a mezőgazdaságban is jelentős károkat okoz – tudtuk meg Pásztor József elnöktől.

A vadászmajális kiemelkedő eseménye volt a koronglövészet. Az idei megmérettetésen a legkiválóbbnak Pongrácz Ádám bizonyult, a második helyen Martonosi Péter, míg a harmadikon Racskó Zsolt végzett. A legidősebb lövőnek járó elismerést Szabó György vihette haza.

Családias hangulatú majális vidám beszélgetéssel, ebéddel és gyermekprogramokkal zárult.