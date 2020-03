Koronavírusos beteget szállítottak el Géderlakról

A helyi beteg önkéntes házi karanténban volt eddig, onnan vitték most Kiskunhalasra.

Külföldi utazásáról hazatérve vonult önkéntes házi karanténba az a géderlaki személy, akiről később bebizonyosodott, hogy valóban megfertőződött koronavírussal – ő az első a kalocsai járásban, akiről a nyilvánosság számára is kiderült, hogy elkapta a betegséget. Állapota javul, de még nem lehet tudni, hogy mikor térhet haza. A községet hivatalosan úton nem tájékoztatták róla, hogy igazoltan fertőzött az egyik lakosuk, erről csak az érintett családjától értesültek, és köszönik neki, hogy felelősen gondolkodva otthon maradt.

– Településünk egyik lakója, önkormányzati képviselője külföldön járt: a Kanári-szigeteken töltötte a szabadságát. Hazaérkezve önkéntes karanténba zárta magát. Egyrészt az itthon kialakult helyzet, másrészt a külföldön terjedő koronavírus-fertőzés miatt döntött úgy, hogy nem veszi fel a munkát – számolt be az esetről Katona György, a község polgármestere. – Az önkéntes karantén ideje alatt sajnos bebizonyosodott, hogy megfertőződött. A kiskunhalasi kórház fertőző osztályára került, ami a megye fertőzöttjei számára van kijelölve; ott március 26-án állapították meg, hogy fertőzött. Telefonon folyamatosan tartom vele a kapcsolatot és szerencsére azt tudom elmondani, mind az egészségügyi, mind pedig a kedélyállapotáról, hogy javul; ezt az orvosa is megerősítette.

A községvezető elmondta: egyelőre nem tudni, hogy a géderlaki beteget mikor engedik ki a fertőző osztályról, hiszen ahhoz legalább három egymást követő negatív tesztet kell produkálnia. Katona György határozottan cáfolta azt a helyi szóbeszédet, amely szerint az önkormányzati képviselő nem tartotta be az otthoni karantén szabályait, például mozgott a település központjában és vendégeket is fogadott az otthonában. „Ezek az állítások nem igazak”, fogalmazott, hozzáfűzve, hogy az illető végig teljesen egyedül volt, még a családtagjait sem engedte be a házba. A szükséges holmikat, élelmiszert szintén nem vette át tőlük közvetlenül, inkább arra kérte hozzátartozóit, hogy a csomagot hagyják ott neki a kapuban, majd ő beviszi a lakásba. „Önként vállalta a karantént, és bebizonyosodott, hogy jól tette”, summázta a polgármester, megerősítve, hogy „senkivel nem volt kapcsolata ez idő alatt”.

A településen – még a fertőzés megjelenése előtt – bevezettek minden önkormányzati hatáskörben hozható intézkedést, amivel védekezni lehet a koronavírus terjedése ellen: bezárták a helyi oktatási intézményeket, lekorlátozták a hivatali ügyfélfogadást és rendszeresen fertőtlenítik a forgalmasabb helyszíneket: a boltok, a piac, a buszmegállók környékét és más, „sokak által látogatott közterületeket”, sorolta a polgármester.

Borítóképünk illusztráció!

Forrás: shutterstock.com