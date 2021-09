Koronavírus: így változott a fertőzöttek száma Bács-Kiskunban

Cikkünkből kiderül, hogyan változott a napi fertőzöttek száma Bács-Kiskun megyében hétfőről keddre.

Mint arról mi is beszámoltunk, az országos adatok alapján a beoltottak száma 5 881 493, közülük 5 635 553 fő már a második oltását is megkapta, 725 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. 265 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 821 526 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – írja a hivatalos közlemény.

Elhunyt 8 beteg, így az elhunytak száma 30 179 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 783 815 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 7 532 fő. 513 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 74-en vannak lélegeztetőgépen. Az új megbetegedéseket a delta vírusmutáns okozza, a legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért kérjük őket, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást mielőbb.

A beoltottak kevesebb mint 1%-a betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb. A magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már fel is vette azt, aki még nem, az továbbra is megteheti. A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni.

Bács-Kiskun megyében az elmúlt napon 6 új fertőzöttet azonosítottak.

A járvány kezdete óta összesen 39785 fertőzöttet regisztráltak a megyében.

Igazolt Covid-19 fertőzöttek száma megyénként:

