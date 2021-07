Környezetbarát öntözőrendszert alakítanak ki Kecskeméten

Megkezdődött a Széchenyi sétányon, a fiókkönyvtár melletti téren a környezetbarát öntözőrendszer kiala­kítása: első lépésként az egyenként 14 köbméteres csapadékvíz-tároló tartályokat helyezték a földbe.

Mint arról beszámoltunk, közel 200 millió forintból újul meg Kecskeméten, a Széchenyi sétányon a fiókkönyvtár melletti tér, melyet sokan Szarvas térként ismernek.

A beruházásban elkészültek a burkolatbontási munkák és elindult az építési szakasz. Az előző hetekben a víz- és villany-alapvezetékeket helyezték le, a napokban pedig elkezdődött a felújítás leg­különlegesebb részének, a környezetkímélő öntözőrendszernek a kialakítása három darab 14 köbméteres esővíztartály telepítésével.

– A tartályok a közösségi ház tetőfelületéről összegyűjtött csapadékvizet tárolják majd, és automatikus öntözőrendszer biztosítja belőlük a növényzet szükséges vízellátását. Az összegyűjtött esővíz először bekerül egy előszűrő tartályba – durva mechanikai szűrő, amely folyamatos tisztítást és karbantartást igényel –, majd onnan a tározókba folyik és a frissen telepített évelők és cserjék csepegtető öntözését látja el.

Aszályos időszakban az érzékelők jelzik a rendszernek a vízhiányt és a tartályok az öntözővíz-hálózatról automatikusan feltöltődnek.

A gyepfelület locsolását automata-szórófejes rendszer biztosítja a hálózatról. Az esővíz-érzékelővel is felszerelt automata öntözőrendszer beállított időprogram szerint működik majd – tudtuk meg a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-től.

A későbbiekben a gépészeti akna, valamint a támfalalapok betonozási munkáival folytatódik a kivitelezés.

A tér mellett ősszel elkezdődhet a közösségi ház felújítása is, jövőre ez is kész lehet. A munka a könyvtár épületrészét is érinti, kívül-belül teljesen megújul, kicserélik a nyílászárókat és a külső-belső burkolatot. A közösségi házban a tervek szerint a minimum 80 négyzetméteres nagy közösségi helyiség mellett két 20-20 négyzetméteres kisebb teret is kialakítanának. Az épület akadálymentesített lesz és beépítenek egy liftet. Az épület régen pártirodának otthont adó részét a református egyház fogja üzemeltetni, de az egész tér és épület egységes arculat mentén készül el.